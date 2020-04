Google Stadia gratis per due mesi, ecco la nuova offerta

La società Google Stadia ha deciso di regalare due mesi gratis a chi si iscrive al sito. Google stadia è un servizio di game streaming ovvero una piattaforma di gioco online. La società ha lanciato una promozione a tempo limitato per spingere l’utilizzo del servizio durante queste settimane di isolamento.

Google Stadia gratis per due mesi

Google Stadia continua a evolversi di mese in mese: vengono aggiunti sempre nuovi giochi. Il colosso dei video giochi ha infatti annunciato che la sua piattaforma di game streaming permetterà l’accesso a chiunque abbia un indirizzo Gmail. I nuovi iscritti otterranno inoltre due mesi gratis di Stadia Pro, l’abbonamento mensile che dà accesso al 4K (da poco tempo disponibile anche su PC) e una serie di giochi gratis. Chi è già iscritto, otterrà a costo zero due mesi aggiuntivi. Sarà possibile accedere nell’arco di 48 ore da oggi, 09 aprile 2020, tramite il sito ufficiale.

Il vicepresidente e manager di Google Stadia Phil Harrison, ha affermato “I videogiochi possono essere un ottimo modo di socializzare con gli amici e la famiglia mentre siete bloccati in casa, quindi stiamo dando ai giocatori di 14 Paesi l’accesso gratuito a Stadia per due mesi“.

Offerta aperta a tutti

L’accesso dà diritto a tutti i vantaggi di Stadia Pro, compresi i giochi inclusi come Destiny 2: The Collection e Grid. Inoltre, i giochi eventualmente acquistati durante i due mesi di prova di Google Stadia resteranno legati all’account utente qualora volesse rinnovare l’abbonamento alla scadenza del periodo di prova o in un secondo momento. E’ da precisare che l’abbonamento ancora non è attivo per i nuovi utenti mentre chi era già abbonato a Stadia Pro può già usufruire dei due mesi gratuiti anche se l’abbonamento era stato annullato.

Per giocare a Google Stadia sono necessari l’applicazione ufficiale per Android o iOS, un notebook o un PC con su cui navigare sul sito ufficiale oppure una smart TV. Per giocare su smartphone sono compatibili anche il DualShock 4 e il pad Xbox One, che devono essere connessi al dispositivo mediante Bluetooth, mentre su PC bastano mouse e tastiera.