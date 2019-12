Google Traduttore: come scaricare e utilizzare l’app

Quando non si conosce una lingua straniera, può essere molto utile utilizzare uno strumento gratuito come Google Traduttore oppure scaricare l’app ufficiale. In questo modo, gli utenti potranno decifrare in tempo reale un messaggio recapitato in inglese oppure in un’altra lingua.

Google traduttore: Come si utilizza

Tra i traduttori online più utilizzati, il primo posto è sicuramente occupato da Google Traduttore, o per essere più precisi Google Translate. Le motivazioni di questa preferenza da parte degli utenti sono molto semplici, Google Traduttore è uno strumento:

Facile

Immediato

Con un’interfaccia grafica molto intuitiva

Questo, rappresenta un grande vantaggio in quanto rende molto più semplice capire dove va inserito il testo che si desidera tradurre.

Infatti, la schermata che appare all’utente è divisa in due maschere poste rispettivamente a destra e a sinistra. Quindi, nella prima apparirà la traduzione e nella seconda, dopo aver selezionato la lingua di riferimento, bisognerà caricare il messaggio che si desidera tradurre.

Tra l’altro, Google Translate è anche impostato in moda tale da rilevare automaticamente la lingua da decifrare.

Un altro vantaggio, consiste nel fatto che possiede anche ben 100 idiomi predefiniti. Questo vuol dire, che questo strumento è in grado di tradurre quasi tutte le lingue conosciute.

Cosa si può fare con Google Translate

Google Traduttore, può essere considerato uno degli strumenti più completi in circolazione grazie a funzionalità come:

Il sistema vocale, che è possibile attivare utilizzando il pulsante a forma di microfono presente nella maschera per l’inserimento del testo (quella a sinistra).

La traduzione attivata direttamente dalla fotocamera, basta caricare semplicemente le immagini.

La traduzione di interi documenti, che è possibile inserire in formati predefiniti come ad esempio i file Word.

L’inserimento del testo a mano libera, ovvero scrivendolo direttamente all’interno della maschera che si trova a sinistra della schermata.

L’unico difetto, purtroppo è che Google Translate anche se oggi riesce ad effettuare traduzioni molto più precise rispetto al passato, non è comunque ancora attendibile al 100%.

Scaricare e utilizzare l’app di Google Traduttore

Utilizzare l’app Google Traduttore è semplice, basterà fare il download disponibile sul vostro Playstore, l’applicazione è di 21,87 MB. Potrete utilizzarla per le traduzioni di testi, scrittura manuale, persino traduzioni di foto e contenuti vocali. Le lingue da scegliere sono oltre 100.

Scaricare l’app per Android

scarica l’app Google Traduttore Per la traduzione delle foto, bisogna avere una fotocamera con una messa a fuoco automatica e la CPU dual-core ARMv7.

Per la traduzione delle foto, bisogna avere una fotocamera con una messa a fuoco automatica e la CPU dual-core ARMv7. configura Google Traduttore Quando per la prima volta utilizzerai l’app, ti verrà chiesto di selezionare la tua lingua principale e la lingua che di solito traduci più volte. Clicca sulla freccia rivolta verso il basso per scegliere le lingue disponibili.

Nella foto in basso noi abbiamo scelto come lingua principale italiano e come lingua da tradurre inglese.

Utilizzare l’app senza connessione internet

L’app Google Traduttore può essere utilizzata anche senza connessione in modalità offline, lascia quindi selezionata l’opzione “Traduzione offline“.

Scaricare le lingue

Se non è possibile scaricare una lingua, verrà visualizzata la dicitura “Non disponibile offline”, naturalmente per scaricare una lingua serve necessariamente la connessione internet.

Come nella foto in basso, bisogna scaricare le lingue utilizzando la connessione internet, una volta fatto si potranno utilizzare per le varie traduzioni anche senza connessione.

Le principali caratteristiche dell’applicazione:

Traduce fino a 103 lingue Inserendo il testo desiderato comparirà la traduzione Offline: traduce fino a 59 lingue anche senza connessione ad Internet Traduzione istantanea utilizzando la fotocamera, traduce fino a 38 lingue Modalità Fotocamera: scatta una foto del testo e seleziona la modalità traduzione per 37 lingue diverse Modalità Conversazione audio: traduce in istantanea testo parlato in 32 lingue Scrittura a mano libera: scrivi e traduce in 93 lingue Frasi preferite salvate: per riutilizzarle in qualsiasi lingua

Scarica l’app Google Traduttore per IPhone e IPad

scarica l’ app Google Traduttore per Ios

configura Google Traduttore

Per utilizzare la traduzione tramite fotocamera, il device deve possedere i seguenti requisiti: iPhone 4S e modelli successivi, e un sistema operativo versione 8 e successivi. Per le varie impostazioni è uguale all’applicazione per Android.

Le caratteristiche principali dell’app per IPhone

Traduzione offline senza utilizzare la connessione Internet in bel 59 lingue diverse Traduzione del testo in ben 103 lingue straniere Foto: scatta o importa foto per migliorare la qualità delle traduzioni in 50 lingue Conversazioni audio: traduce conversazioni in 32 lingue Traduzione istantanea con fotocamera: traduce il testo nelle immagini in modo istantaneo in 38 lingue Scrittura a mano libera con traduzione in 93 lingue Frasi preferite salvate: aggiungi traduzioni di parole e frasi per essere riutilizzate

Opzioni extra di Google traduttore

Tradurre un testo scritto a mano

Sull”app di Google Translate potrete anche scrivere manualmente ed ottenere la traduzione. Questa opzione può essere utilizzata anche sul computer tramite il mouse. Per attivare la modalità, bisogna cliccare sull’icona a forma di matita e iniziare a scrivere manualmente. Se non visualizzate la matita, probabilmente la funziona non è supportata dalla lingua selezionata.

Parlare con una persona straniera attraverso l’app ( modalità interprete )

Questa opzione traduce la conversazione vocalmente. Basterà attivare l’icona con 2 microfoni uno vicino all’altro.

Si aprirà una pagina con in basso le lingue, la prima sarà tradotta nella seconda. Al centro c’e un microfono da digitare prima di iniziare a conversare.

Per far capire all’altra persona di voler iniziare una traduzione vocale, dovete cliccare sulla manina in alto a destra. Vi apparirà una schermata da far visualizzare all’altro utente, vi raccomandiamo di digitare prima la sua lingua madre così da far visualizzare una schermata tradotta.

Leggi anche — Consigliamo di leggere questa utile guida sulla ricerca inversa delle foto su Google Immagini.