Grande Fratello 2023, chi è Fiordaliso: Biografia, Età, Vita Privata, Instagram

Nota cantante italiana Fiordaliso è oggi nel cast dell’edizione in corso del Grande Fratello. E’ entrata nella casa nelle vesti di vip ed è molto entusiasta di partecipare al reality. Ha accettato infatti con entusiasmo l’invito d’Alfonso Signorini affermando che considera il GF la sua isola che non c’è. Dopo più di 40 giorni è ancora nella casa e ha legato con gran parte dei concorrenti: è una persona socievole e anche molto sensibile.

Biografia

Fiordaliso è nata a Piacenza nel 1956, ed è la prima figlia di 6. Sin da piccola ha dimostrato d’avere un talento per la musica e ha studiato canto e pianoforte. Si è poi iscritta al conservatorio e in seguito ha debuttato con l’orchestra Bagutti. Ha poi debuttato come solista. Nel 1981 grazie alla conoscenza di Salvatore De Pasquale partecipa a Castrocaro e conquista il podio insieme a Zucchero. Nel 1984 vince Sanremo con la hit internazionale Non voglio mica la luna. Fiordaliso si è sempre messa alla prova e oltre alla musica non ha rifiutato altre esperienze.

Ha partecipato a Music Farm e all’Isola dei famosi e nel 2006 ha affiancato Magalli nella conduzione di Piazza Grande. Ha poi fatto Tale e quale show e insieme alla mamma ha gareggiato a Bake Off Italia. Oggi è una concorrente del Grande Fratello e sta cercando di viversi questa esperienza in modo totale.

Nome: Marina Fiordaliso

Nome d’arte: Fiordaliso

Età: 67 anni

Data di nascita : 19 febbraio 1956

19 febbraio 1956 Luogo di nascita : Piacenza

: Piacenza Segno Zodiacale: Acquario

Professione: cantautrice

Peso:52 kg

Altezza: 1,65 m

Profilo Instagram Ufficiale: @fiordaliso_official

Vita Privata

A soli 15 anni ha avuto il suo primo figlio, Sebastiano Bianchi, ma la relazione con il padre del bambino non si è rivelata felice e grazie alla sua famiglia riesce a superare il momento critico. Poi in seguito ha un altro bambino, Paolino Tonoli. Fiordaliso ha cresciuto i suoi figli da sola, ha vissuto un lungo distacco dalla famiglia, ma in seguito si è riappacificata con i genitori.

Oggi è single ed è nonna di Rebecca Luna nata nel 2011 dal suo primogenito. Molto attiva sui social Fiordaliso ha un profilo Instagram molto seguito. Solitamente condivide momenti del suo lavoro, ma non manca di rivelare aspetti del suo privato.

Curiosità