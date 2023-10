Grande Fratello 2023, chi è Jill Cooper: Età, Marito, Televendite 

Jill Cooper è entrata nella casa del Grande Fratello solo da qualche settimana. Personal trainer e conduttrice di origini statunitensi può essere considerata una concorrente vip. Tra le sue esperienze tv anche quella di insegnate al talent d’Amici. Partecipò alla prima edizione del programma di Maria de Filippi. In seguito è apparsa in vari format e ha intrapreso anche la strada delle televendite.

Biografia

Classe 1968, Willi Cooper è nata a Wichita, negli Stati Uniti dove ha frequentato scuole d’arte rilevanti. Si è laureata in in International Business all’American University of Rome. Ha intrapreso poi la sua carriera tv nel Bel Paese dove ha partecipato a varie trasmissione.

E’ stata anche coach di personaggi noti come Alessia Marcuzzi, Paola Barale, Paola Perego e Maria de Filippi. Oggi è parte attiva in Agon Channel e ha fondato con il marito anche un marchio d’abbigliamento sportivo il Coalsport.Com Sport e SuperJump.

E’ entrata nella casa del Grande Fratello solo da qualche settimana e sin da subito ha interagito con tutti i gieffini. Nella casa ha confessato il suo dolore per essere stata a lungo lontano dal padre a causa d’una persona che l’ha plagiato. E ha anche parlato della perdita improvvisa della sorella. Prima di fare il suo ingresso nel reality ha scritto in post contro Beatrice Luzzi.

Chi è Jill Cooper?

Nome: Jill Cooper

Età: 55 anni

Data di nascita: 21 agosto 1968

Luogo di nascita: Wichita (Stati Uniti)

Segno zodiacale : Leone

: Professione: personal trainer e conduttrice

Altezza: 1,75 m

Peso: 69 kg

Tatuaggi: no

Profilo Instagram Ufficiale: @jillcoopersuperjump

Vita privata

Jill Cooper è attualmente sposata con Alessandro Carbone con il quale vive a Roma. Prima ha avuto un precedente matrimonio da cui è nata la figlia Veronica. Insieme al marito ha fondato un marchio sportivo e professionalmente è impegnata su più fronti. Ha un profilo Instagram molto seguito dove condivide momenti del suo privato e dispensa consigli per mantenersi in forma. Ha anche un canele Youtube seguitissimo.

Curiosità