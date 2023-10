Grande Fratello 2023, Chi è Paolo Masella : Età, Lavoro, Fidanzata

Paolo Masella è tra i concorrenti nip più giovani del Grande Fratello 2023. E’ un ragazzo romano, che lavora come macellaio, ed ha alle spalle un’infanzia non facile. Nella casa di Cinecittà ha legato con quasi tutti i suoi coinquilini e sta dimostrando d’essere una persona semplici e socievole.

Biografia

25 anni compiuti, Paolo Masella è un ragazzo intraprendente e determinato a realizzare i suoi sogni. Lavora nella macelleria del nonno e intende portare avanti l’attività: il suo lavoro gli piace molto. Ama viaggiare e il suo sogno più grande è vedere le sette meraviglie del mondo. E’ molto legato alla mamma e infatti ha dichiarato di non riuscire a non trovare la ragazza giusta proprio perchè vorrebbe che somigliasse al genitore. Da tempo non ha rapporti con il padre a causa dei problemi che l’uomo ha avuto con l’alcol. Per lui è un vuoto che non riesce a colmare.

Chi è Paolo Masella?

Nome: Paolo Masella

Data di Nascita: 1998

Segno Zodiacale: n.p.

Città di Nascita: Roma

Instagram: Paolo non ha profili social, si dice contrario

Vita Privata

Nonostante sia un ragazzo molto bello, con un carattere solare, Paolo Masella è single. Ufficialmente non ha una fidanzata. Dai 15 ai 21 anni è stato legato ad una ragazza ma la relazione è oggi conclusa. Si è definito una persona sensibile e anche molto romantica. Nella casa del Grande Fratello potrebbe trovare la donna della sua vita.

Curiosità