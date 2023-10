Grande Fratello 2023,chi è Valentina Modini: Età, Lavoro, Fidanzato e Instagram

Valentina Modini è tra i concorrenti nip del Grande Fratello 2023. Ragazza ironica e divertente ha legato sin da subito con gli altri inquilini della casa. Originaria del Piemonte è molto affezionata alla sua famiglia e ha un rapporto speciale sia con i nonni che con la mamma. Prima d’entrare nella casa di Cinecittà si è dichiarata single, e in queste ultime settimane ha mostrato interesse per alcuni dei suoi coinquilini.

Biografia

Non si conosce l’età precisa di Valentina Modini. E cresciuta in un paesino presso il lago maggiore dove i nonni hanno un ristorante a conduzione famigliare. Il padre è infatti cuoco della struttura. E’ una ragazza molto intelligente che ha un gran rispetto delle tradizioni di famiglia. Attualmente cura le relazioni pubbliche d’un ufficio stampa. Lavoro coerente con i suoi titoli di studio. La Modini è infatti laureata in Scienze di Beni Culturali e una laurea magistrale in Comunicazione per l’impresa, i media e le organizzazioni complesse.

Chi è Valentina Modini?

Nome: Valentina Modini

Nome d’arte: Lady Fagiana

Data di Nascita: n.p.

Segno Zodiacale: n.p.

Altezza: 1,68 m

Città di Nascita: Brovello Carpugnino (Lago Maggiore, in Piemonte)

Tatuaggi: no

Profilo Instagram Ufficiale: @ladyfajana

Vita Privata

Ufficialmente Valentina Modini è single e non si conosce molto delle sue relazioni passate. Ha un profilo Instagram molto attivo e ha scelto un nickname davvero singolare: Lady Fagiana. Per la gieffina il fagiano incarna l’unicità nella normalità. Nella casa di Cinecittà si è rivelata una persona entusiasta e con tanta voglia di vivere e si sta godendo l’esperienza appieno.

Curiosità