Grande Fratello, Beatrice e Giuseppe sotto le coperte: ecco cos’è successo

L’edizione in corso del Grande Fratello non brilla in dati d’ascolto. Il neo format non riesce a decollare e ad appassionare il pubblico che lo ha giudicato a tratti noioso. Per il momento gli unici gieffini che hanno attirato l’attenzione sono Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: tra i due sta nascendo qualcosa.

C’è da dire che l’ex volto di Vivere si è trovata isolata dagli altri coinquilini, ha discusso con molti di loro e non ha trovato consensi. A contrastarla particolarmente Massimiliano Varrese che non ha mancato di definirla falsa, e stratega. Il gieffino ha anche provata a progettare un piano per mandarla via. Oggi la Luzzi sembra invece più forte che mai al televoto. La gieffina a quanto pare piace al pubblico e i suo modi di fare danno verve alla casa.

Inoltre il feeling con Garibaldi sta alimentando gli interessi dei telespettatori. Se la scorsa settimana i due, che per il momento si definiscono amici, si sono baciati occasionalmente, in questi giorni sono finiti sotto le coperte insieme. Non è dato sapere cosa sia successo, ma a quanto pare i due non si sono risparmiati coccole e attenzioni.

Beatrice e Giuseppe due ore nascosti

Il feeling tra Beatrice e Giuseppe è sempre più forte e gli inquilini della casa non mancano d’osservare l’avvicinamento dei due. Anita e Letizia hanno notato che dopo essere stata due ore con la testa sotto le coperte Beatrice si è alzata e si è andata a lavare la bocca. Poi sono andate da Samira e hanno chiaramente rivelato cosa pensano dei due:

Lo sappiamo tutti cosa sta succedendo di là, lei si alza dal letto e pensi che dovrà fare pipì, e invece…“,hanno dichiarato le due. “Siete due cretine“, ha risposto Samira.. “Vabbè dai, l’alito pesante di notte ci sta eh. Non c’è niente di male, lo facciamo per ridere“. Signorini metterà ancora una volta i due al centro della scena? Non c’è nessun dubbio in merito.