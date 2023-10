Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro tutti: lite nella notte

La nuova edizione del Grande Fratello non ha ancora conquistato il pubblico. Il cast scelto appare composto e poco vivace e i telespettatori non riescono a sentirsi partecipi del reality come avveniva prima del cambiamento. Nonostante qualcuno parli di noia e pacatezza e d’un perbenismo non sempre scontato, qualcosa succede. A dare vitalità al format sin dal suo ingresso Beatrice Luzzi.

L’attrice ha avuto più d’una discussione e a quanto pare non riscuote le simpatie da parte dei suoi coinquilini. Ha prima discusso con Rosy,e poi ha avuto qualche confronto acceso anche con Massimiliano Varrese, ma a quanto pare anche altri inquilini non approvano il suo atteggiamento. Nella notte è scoppiata una lite furiosa tra l’ex volto di Vivere e i suoi compagni d’avventura: ma cos’è successo?

A provocare la reazione di Beatrice è stato Paolo, che le ha chiesto come mai si fosse vestita di nero visto che solitamente ama indossare i colori. E’ evidente che l’attrice non ha accolto l’osservazione in modo positivo e ha risposto in modo furioso: “Dovrei accettare la parola repellente e se io piango per quattro ore di seguito lo sto facendo per la diretta? Io ti dico una cosa: chi è cattivo, chi è ipocrita sei proprio tu. Perché se tu veramente pensi che io sono stata quattro, cinque ore in tugurio a piangere perché pensavo alla diretta del giorno dopo tu sei veramente una persona cattiva, Paolo. Sì, questa è la verità. (…) Sei tu che sei cattivo non io“.

Beatrice Luzzi: “Siete voi che mi rendete protagonista“

Le rassicurazioni d’Heidi e Vittorio non hanno placato la rabbia di Beatrice. La gieffina non tollera d’essere stata definita falsa da gran parte della casa. Ha poi risposto affermando che più si parla di lei, più è protagonista:

“Smettetela. Perché più fate così e più mi mettete in risalto. E’ tre settimane che mi dite le stesse cose. Basta, non vi rendete conto che mi state mettendo sempre più protagonista? Io non lo voglio essere. (…) Io mi comporto benissimo in questa casa (…) Non lo capite che continuate a dì sta cosa e mi mettete sempre più protagonista e io sto sempre più in puntata? Io non ci voglio sta’. Non voglio essere questa protagonista. Questo non è un copione scritto da me, è scritto da voi. Rendetevene conto! E’ tre settimane che mi dite la stessa cosa. Che so falsa? Ma che state a dì? Ma vi sembro una falsa?“. Beatrice si è guadagnata così un nuovo spazio durante la diretta.