Grande Fratello, chi è Ciro Petrone: età, fidanzata, dal cinema a Temptation Island 

Attore, ma anche agente Ciro Petrone è noto al grande pubblico per aver recitato in Gomorra, ha poi preso parte a pellicole minori. Recitare gli piace molto soprattutto quando è ingaggiato per rappresentare alcuni aspetti di Napoli, sua città d’origine. Nel 2019 Ciro ha partecipato con la fidanzata Federica Caputo a Temptation Island Vip, ma non è riuscito a tollerare le dinamiche del format. Improvvisamente ha sconfinato nel villaggio delle fidanzate ed è stato immediatamente eliminato. Oggi è un concorrente del Grande Fratello e per il momento è apparso pacato e sereno.

Biografia

Nato a Napoli nel 1987 Ciro Petrone ha sempre avuto una particolare predisposizione per la recitazione. Crescendo è riuscito a farne un lavoro. Dopo l’interpretazione nel film Gomorra, Ciro ha partecipato a varie fiction e film tv e ha detto si anche ad alcuni reality. E’ una persona semplice e rivela d’amare tantissimo la sua fidanzata, con cui non è ancora convolato a nozze. Ciro ha un profilo Instagram molto seguito. Condivide momenti della sua vita quotidiana e anche del lavoro.

Chi è Ciro Petrone?

Nome: Ciro Petrone

Data di nascita: 11 Ottobre 1987

Età: 36 anni

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: Attore

Luogo di nascita: Napoli

Altezza: 180 cm

180 cm Peso: 67 chili (circa)

Tatuaggi: Ciro ha diversi tatuaggi sparsi per il corpo tra cui un pallone da calcio, un cornetto, una gheiscia e simboli vari.

Profilo Instagram ufficiale: @ciropetrone_

Carriera

Grazie al ruolo di Pisellino in Gomorra Ciro Petrone ha vinto il premio Attore dell’anno all’ottava edizione del Capri Hollywood International Film Festival. Da quel momento la sua carriera è stata in ascesa. Nel 2012 ha partecipato a Reality, film sempre diretto da Garrone. Ha recitato anche nella serie TV Il caso Enzo Tortora. Ha preso parte anche L’oro di Scampia, pellicola del 2014 di Marco Pontecorvo e alla miniserie TV La vita promessa di Ricky Tognazzi nel 2018.

Curiosità