Grande Fratello, chi è Letizia Petris: Età, Fidanzato e Instagram

Letizia Petris, concorrente nip dell’edizione del Grande Fratello 2023, ha conquistato e commosso il pubblico. Il suo vissuto personale, raccontato in diretta, ha travolto i telespettatori che le hanno manifestato affetto e solidarietà. Appena 24 anni Letizia è un’appassionata di fotografia e vanta collaborazioni importanti.

Biografia

Nata a Riccione Letizia ha vissuto un’infanzia particolare. I genitori, entrambi tossicodipendenti, si sono conosciuti in comunità dove lei è cresciuta. Il padre è venuto a mancare a causa d’una brutta malattia e in modo quasi improvviso. Con il genitore aveva un rapporto speciale e il vuoto che le ha lasciato è difficile da colmare. Nella casa del Grande Fratello ha raccontato più volte il suo passato e ha invitato i coinquilini a risolvere i problemi in famiglia. In passato si è scontrata con la mamma, ma ora sono più unite che mai.

- Advertisement -

Il suo racconto in diretta ha conquistato davvero tutti. Una storia semplice, ma vera e molto comune. Letizia è un’appassionata di fotografia, un modo che l’ha sempre attratta. Ha lavorato con il rapper Random che l’ha assunta come sua fotografa ufficiale. Ora si sta godendo l’esperienza nella casa di Cinecittà e a quanto pare è destinata a diventare uno dei personaggi più in vista dell’edizione.

Chi è Letizia Petris?

Nome: Letizia Petris

Età: 24 anni

Data di nascita : 8 giugno 1999

8 giugno 1999 Luogo di nascita: Riccione

Segno Zodiacale: Gemelli

Professione: fotografa

Tatuaggi: sì

Profilo Instagram Ufficiale: @letipetris_

Vita Privata

Ufficialmente Letizia Petris è single. Fino allo scorso anno è stata legata ad un ragazzo di nome Andrea Contadini. Nella casa ha fatto capire d’avere qualcuno che l’aspetta fuori, ma per il momento non ci sono ulteriori info. Nonostante la presunta impopolarità Letizia ha un profilo Instagram che conta più di 15 mila followers. Sull’account condivide momenti di vita privata e del suo lavoro.

Curiosità