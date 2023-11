Grande Fratello chi è Massimiliano Varrese? Età, Ex Fidanzata, Amici e Instagram

Attuale inquilino del Grande Fratello Massimiliano Varrese è tra i concorrenti che fino ad oggi si sono distinti nella casa di Cinecittà. Ha avuto più contrasti con Beatrice Luzzi e si è avvicinato a Heidi Baci, ma l’approccio non ha avuto esito positivo e in seguito ad una serie d’eventi la gieffina ha deciso di lasciare la casa. Varrese è un attore, ma anche ballerino e ha alle spalle varie esperienze nel mondo dello spettacolo.

Biografia

Nato a Roma nel 1976 Massimiliano Varrese ha manifestato la sua predisposizione nel mondo dello spettacolo sin da giovane. Dopo aver conseguito il diploma si è iscritto all’accademia di musica, teatro e danza I.A.L.S di Roma, scuola che insegna a diventare un’artista in moto totale. Sa cantare, ballare e recitare e inoltre è un maestro d’arti marziali. In seguito ha lasciato la capitale per trasferirsi in Toscana dove ha avviato la sua carriera di ballerino entrando in una nota compagnia.

Ha preso parte al corpo di ballo di Carramba! che fortuna e ha recitato in alcuni fiction come Carabinieri e in Sotto Copertura. Ha vinto il premio Gassman come miglior giovane talento teatrale per il ruolo di Step nello spettacolo teatrale Tre Metri Sopra il Cielo. E’ stato parte del cast di fiction come Il bello delle donne, La sacra famiglia e molte altre. Recentemente ha partecipato a Amici Celebrities e si è guadagnato il secondo posto. Oltre alla tv e al cinema Massimiliano ha debuttato come scrittore: nel nel 2023 ha pubblicato Il mio Guru Sgangherato.

Chi è Massimiliano Varrese?

Nome: Massimiliano Varrese

Data di nascita: 5 Gennaio 1976

Età: 47 Anni

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: Cantante, Attore, Ballerino e Scrittore

Luogo di nascita: Roma

Altezza: 176 cm

Tatuaggi: Sul suo corpo ha alcuni tatuaggi non meglio specificabili

Profilo Instagram ufficiale: @massimilianovarrese

Vita Privata

Massimiliano Varrese prima d’entrare nella casa di Cinecittà si è dichiarato single. Ha alle spalle una storia importante con Valentina Melis: i due hanno avuto una bambina Mia. Varrese è molto legato alla piccola a cui dedica tantissimo del suo tempo.

Curiosità