Grande Fratello, chi è Mirko Brunetti: età, lavoro, Fidanzata Greta e Instagram

Mirko Brunetti è tra i concorrenti dell’edizione in corso del Grande Fratello. E’ noto al pubblico per aver partecipato Temptation Island come fidanzato di Perla Vatiero. I due al falò di confronto si sono lasciati, e lui ha deciso d’uscire dal reality con la tentatrice Greta Rossetti. Subito dopo la fine del reality Greta e Mirko hanno dichiarato d’essere molto innamorati ma poi qualcosa è andato storto e ad oggi sono distanti. Mirko ha accettato di partecipare al Grande Fratello dove ha raccontato il suo vissuto e si è scontrato con Greta più volte.

Biografia

Classe 1997, Mirko è di Rieti dove lavora. Il 26enne si è laureato in Economia e Management e da tempo è impegnato nella pizzeria a taglio di famiglia. A Temptation Island Mirko ha raccontato il suo vissuto e fin da subito ha suscitato la curiosità del pubblico. Il rapporto con Perla durava da 5 anni di cui 4 di convivenza, ma è evidente che fra i due non c’era più feeling. Attualmente Mirko si dichiara innamorato di Greta, ma l’ex single dubita delle sue parole ed è convinta che è ancora legato a Perla. Prima d’entrare nella casa il gieffino ha rivisto la Vatiero e ha scambiato con lei alcuni messaggi che ha subito cancellato per non farli vedere all’ex tentatrice.

Chi è Mirko Brunetti?

Nome : Mirko Brunetti

Mirko Brunetti Età: 26 anni

26 anni Data di nascita: 1997

1997 Professione: Lavora nell’azienda di pizza al taglio della sua famiglia

Luogo di nascita: Rieti

Peso: Informazione non disponibile

Tatuaggi: Informazione non disponibile

Profilo Instagram ufficiale: @mirkobrunetti

Carriera

Mirko Brunetti lavora nella pizzeria a taglio di famiglia e si occupa d’una serie d’aspetti di contabilità. Si è sempre dichiarato un lavoratore attento e professionale. Dopo la partecipazione a Temptation Island e poi a quella al Grande Fratello il suo profilo Instagram ha visto crescere in modo esponenziale i suoi followers. Il triangolo Greta Mirko e Perla piace molto. Mirko oggi sfiora i 300mila followers, numero destinato a crescere.

Curiosità