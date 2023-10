Grande Fratello, chi è Vittorio Menozzi: Età, Lavoro, Vita Privata e Instagram

Originario di Parma Vittorio Menozzi è un modello affermato, oggi concorrente del Grande Fratello. Ha 21 anni ed è laureato in ingegneria. Il suo debutto nel reality di Cinecittà è stato sottotono, tanto che ha ricevuto più d’una nomination. Superati i primi giorni si è fatto conoscere meglio dai suoi coinquilini e ora è tra i nip più apprezzati.

Biografia

Classe 2002 Vittorio ha frequentato con successo il corso triennale in Ingegneria Gestionale. Durante gli studi ha avviato anche la carriera di modello e ha conquistato passerelle importanti. Ha sfilato per brand di successo come Dolce e Gabbana e Missoni e la sua carriera è in ascesa. Nella casa del Grande Fratello è apparso composto e educato e dopo un inizio cupo è riuscito ad aprirsi e a legare con gli altri inquilini. Ufficialmente è single e dal suo profilo social, che per altro è molto seguito, non risultano ex fidanzate o ragazze speciali che hanno conquistato il suo cuore. Sicuramente durante il suo soggiorno nella casa rivelerà qualcosa di più del suo vissuto.

Chi è Vittorio Menozzi?

Nome: Vittorio Menozzi

Età: 21 anni

Data di nascita: 25 aprile 2002

Luogo di nascita: Parma

Altezza: 186 cm

Segno Zodiacale: Toro

Professione: ingegnere e modello

Numero di piede: 44

Peso: n.p.

Tatuaggi: no

Profilo Instagram Ufficiale: @vittoriomenozzi

Carriera

Vittorio Menozzi è un bellissimo ragazzo che ha intrapreso la strada della moda. Ha completato gli studi per avere un piano b, ma a quanto pare è interessato al mondo dello spettacolo. Attualmente è tra i modelli italiani maggiormente accreditati, e ha sfilato per griffe internazionali che gli hanno dato una certa visibilità. Il suo profilo social conta oltre 7 mila followers con i quali condivide prevalentemente scatti della sua vita privata e del suo lavoro.

Curiosità