Grande Fratello, Claudio accusa Fiordaliso: “Puoi andare a casa!”

Si scaldano gli animi nella casa del Grande Fratello. Il perbenismo delle prime puntate sta lasciando il posto ai primi contrasti che rivelano le personalità dei concorrenti. Ad animare la situazione anche il gioco che il GF ha proposto di fare. Gli inquilini si sono trovati a rispondere a domande scomode suoi loro compagni e immancabilmente è scoppiata la lite.

Claudio Roma ha infatti accusato Fiordaliso di presenziare nella casa per uno scopo diverso dagli altri, che merita meno considerazione. Il giovane ha infatti invitato la cantante a tornarsene a casa, visto che nella vita aveva realizzato tutti i suoi sogni. L’ha poi accusata d’avere un sogno minore degli altri oltre che il doppio dei suoi anni: un modo di dire che la sua presenza era inutile:

“Tu non hai bisogno di niente, puoi andare a casa, tutti hanno bisogno di un sogno tu no. Hai un sogno minore del nostro. Perché tu hai il doppio dei miei anni”. Immediata la risposta di Fiordaliso che ha difeso la sua posizione e anche tutti coloro che hanno la sua età e che hanno ancora il diritto di sognare e di realizzare i loro progetti. A difesa di Fiordaliso è intervenuto Massimiliano Varrese che ha ridimensionato le parole di Roma: “Questa non è una cosa carina da dire. Non è detto che uno a 70 o 80 anni non abbia un sogno, che ne sai che lei ha avuto tutto?”.

Claudio Roma vs Signorini: “Spacciatore? Decisamente fuori luogo“

Claudio Roma non ha poi nascosto il suo dissenso nei confronti delle parole usate da Signorini per presentarlo. Il giovane ha avuto in passato problemi con la giustizia, ma il conduttore l’ha definito “spacciatore”. Termine in cui non si identifica e che ha ritenuto inadeguato.

Per ora Claudio ha trovato il modo per emergere e farsi notare e sicuramente durante la diretta di questa sera avrà la sua clip e il momento di gloria. Il giovane non manca certo di strategia.