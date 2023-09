Grande Fratello, Giampiero Mughini entra nella casa: “Ora sono pronto”

Dopo vari rumors e pettegolezzi Giampiero Mughini ha confermato che nelle prossime settimane entrerà nella casa del Grande Fratello. L’opinionista ha rilasciato un’interessante intervista al Corriere della sera. A Aldo Cazzullo, Mughini ha parlato del suo vissuto, del suo lavoro di scrittore e giornalista, ma anche della capacità che ha avuto di reinventarsi prendendo parte a programmi diversi.

Mughini ha confessato che nonostante le soddisfazioni personali è stato toccato dalla depressione. In passato ha vissuto un periodo difficile dove faticava a fare qualsiasi cosa, n’è uscito chiedendo aiuto: “Sì. Fu un periodo in cui anche solo andare dal letto al bagno mi costava una fatica terribile. Pensavo di essere fuori da qualsiasi giro. Con le pillole. E con la consapevolezza che nella vita esiste il bianco ed esiste il nero.“

Personaggio eclettico Mughini è fiero della sua versatilità. Oggi è pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello, un’esperienza che spera sia stimolante e che possa arricchirlo. A chi insinua che ha accettato solo per soldi, risponde in modo diretto: “Ma il vero motivo è fare una cosa per la prima volta, rientrare nel giro, mettermi in gioco. E il pop, dal cinema al fumetto, per me è parte essenziale della vita. Sì. Entro nella casa tra un paio di settimane. Senza cellulare e senza orologio. Porto la mia salsa per condire quella pietanza”.

Mughini: approva Giorgia Meloni, critico su Elly Schlein

Infine Mughini ha espresso la sua opinione su Giorgia Meloni: “Me la trovai davanti la prima volta che avrà avuto diciotto anni: non sbagliò una parola. Pure al governo ha iniziato bene; poi si è ingarbugliata. Anche a causa della sua squadra: se giocasse a calcio, sarebbe in serie C”.

Immancabile il commento sull’altra donna della politica, Elly Schlein leader del Pd: “Nulla in lei mi suona, tranne qualche sillaba che mi ricorda tempi remotissimi”. Se nella casa di Cinecittà sarà se stesso Mughini darà sicuramente una certa vitalità al reality.