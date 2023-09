Grande Fratello, Grecia Colmenares fuori contesto: le critiche d’alcuni inquilini

Il debutto della nuova edizione del Grande Fratello è stata caratterizzata dall’ingresso nella casa di ben 15 inquilini, 5 dei quali sono finiti nel tugurio. Tra questi personaggi nip e qualche volto noto come Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Alex Schwarzer e Grecia Colmenares. Nonostante l’età l’attrice sud americana si è rivelata felice e entusiasta d’essere parte del cast.

In questi primi giorni di convivenza i concorrenti si stanno conoscendo e tra una conversazione e l’altra stanno nascendo anche le prime amicizie e alleanze. A quanto pare la Colmenaras non avrebbe colpito particolarmente alcuni dei suoi compagni d’avventura che la riterrebbero fuori luogo. Anita pensa che Grecia sia inadeguata al contesto e inoltre ha un atteggiamento da professoressa:

“È fuori dal coro. Si vede subito. Secondo me vuole essere nel coro, ma capisce di essere già fuori. Mi sembra proprio fuori dal coro. È un po’ professoressa di inglese, anzi di greco o latino. È un voler fare una cosa, perché la vuoi fare, ma non accettare il fatto che forse non sei fatta per questa cosa.” Per Lorenzo, Grecia non riesce ad adattarsi ad alcune dinamiche della casa: “Sono impressioni che possono essere giuste o magari sbagliate. Mi dà l’impressione di quando non metti i pattini per quindici anni e dici, ma sì, facciamo due salti”.

Anita, prima impressione negativa su Grecia

Anita, entrata nella casa del Grande Fratello, per rivelare la sua libertà di scelta, ha poi ammesso che la prima impressione su Grecia Colmenares non è stata positiva. A suo avviso quando è entrata nella casa dal tugurio ha detto una frase infelice:

“C’è una cosa che vi dirò più avanti, che ho pensato appena l’ho vista, che si collega alla prima frase che ha detto: “Ah ma siete tutti giovani”. La guardavo e dicevo: “Capisco perché ti senti un po’ a disagio. Poi, sono frasi dette per chiacchierare, magari poi arrivi là e diventa la tua migliore amica.” Sicuramente Anita e Lorenzo sono pronti a fare le loro nomination. Il gieffino non esclude tuttavia di cambiare il suo parere sulla star delle telenovelas, il tempo potrebbe mostrargli una persona diversa da quella vista finora.

