Grande Fratello, Letizia lascia il fidanzato: la reazione di Paolo

Letizia Pretis è tra i concorrenti nip della casa del Grande Fratello che ha ottenuto maggiori consensi. La sua storia personale ha commosso il pubblico e Alfonso Signorini ha voluto che diventasse di dominio pubblico. Ragazza socievole, energica e sempre con il sorriso la gieffina ha legato con tutti i coinquilini, in particolare con Paolo Massella.

Il giovane romano ha manifestato nei confronti di Letizia il suo interesse e si è anche dichiarato, ma non andrà oltre visto che sin dall’inizio la giovane si è detta legata a qualcuno fuori il reality. Il suo nome è Andrea, lavora nel mondo della moda e nel calcio, e poco prima che lei entrasse nella casa il loro rapporto era in crisi. La gieffina ha poi ricevuto una lettera dubbia dal fidanzato, una missiva da cui ha dedotto di non essere più al centro del suo interesse.

Nel messaggio si legge un certo dispiacere del giovane nell’averla sentire parlare della sua storia in un certo modo. L’ha poi invitata ad essere sempre spontanea e a seguire il suo cuore. Infine le ha ribadito che una volta che il programma sarà finito potranno chiarire, ma senza interferenze. Le parole d’Andrea hanno scosso Letizia che oggi ha deciso di lasciare il fidanzato in modo diretto e ufficiale.

Letizia pronta a viversi la storia con Paolo

In queste ore e dopo una serie di valutazioni Letizia ha deciso di lasciare Andrea in modo ufficiale e lo ha fatto attraverso il confessionale: “Non è solo che mi ha scritto quelle cose, ma mi ha fatto capire molto anche con quello che non ha detto. Io ho capito delle cose. Quella lettera è stata la ciliegina sulla torta, però la torta c’era già. La ciliegina però mi ha fatto capire e pensare“.

Ora che è single potrà godersi con maggiore libertà Paolo e la sua speciale amicizia: tutto pronto o quasi per il primo bacio nella casa del Grande Fratello 2023.