Grande Fratello, Lorenzo Remotti: “Sono un calzolaio, ma sogno una parte da comico”

Lorenzo Remotti è stato uno dei concorrenti nip che ha partecipato all’edizione in corso del Grande Fratello. Uscito subito dopo la prima nomination l’ex gieffino è tornato al suo lavoro: è un calzolaio ed è molto felice di quello che fa. Ha ereditato l’attività del padre ed è riuscito a rimetterla in sesto dopo aver passato dei momenti non facili.

Personalità vivace ed eccentrica, nella casa di Cinecittà Lorenzo è stato se stesso e probabilmente questo ha pregiudicato la sua presenza. Intervistato da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo Lorenzo ha rivelato d’essere tornato nella sua bottega, ma sogna di lavorare in un film comico, anche un piccola parte:

“Sono tornato a fare il calzolaio. Amo quello che faccio, anche se il mondo della televisione mi ammalia molto. Mi piacerebbe da morire. Mi piacerebbe fare un film comico perché noto che quando parlo con una persona, molte volte trasmetto un sorriso, trasmetto leggerezza. Un film comico sarebbe il mio sogno.” Lorenzo ha poi parlato della sua infanzia, del rapporto con i genitori e dell’amore che prova per la moglie Mariella. Insieme hanno condiviso molti momenti speciali e non tutti belli.

Lorenzo Remotti: “Un figlio ti cambia la vita“

L’ex gieffino non poteva non parlare del figlio Dante, e di come la paternità gli ha cambiato la vita. Il piccolo è nato in seguito alla fecondazione assistita anche se ufficialmente entrambi non aveva nessun problema accertato: “Abbiamo fatto la fecondazione assistita. Abbiamo provato una volta. Anche se Mariella non aveva problemi e io non avevo problemi. A volte dicevo: “Vorrei avere un problema, perché almeno saprei cosa fare”.

Lorenzo ha raccontato come ha vissuto la gravidanza della moglie: I primi tempi che era incinta, stavo attento come se lei fosse di cristallo. Avevo paura. Dopo questo percorso, è nato Dante. Ti cambia la visione della vita, diventi più sensibile. Ci sono cose che non sono spiegabili, le devi toccare con mano.”