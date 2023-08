Grande Fratello, Lucas Perracchi contro Berlusconi: cosa è accaduto

La nuova linea editoriale adottata da Pier Silvio Berlusconi ha coinvolto la maggior parte dei programmi di Mediaset. L’Ad è intenzionato a dare ai suoi format meno trash e più contenuti e questo non può escludere il Grande Fratello, che ad oggi è tra i sorvegliati speciali da parte della dirigenza di rete. A quanto pare Signorini ha dovuto dire no a ex tronisti, corteggiatori, vip della rete e chi ha un profilo Onlyfans attivo.

Il tutto per assecondare l’esigenze considerate prioritarie di Mediaset. Ovviamente la rivoluzione apportata da Berlusconi non è piaciuta a tutti quei vip che godono di popolarità grazie ai social o ad una presenza a Uomini e Donne o altri programmi simili. Fra questi anche l’ex tronista Lucas Perracchi, che ha da poco debuttato su Onlyfans e secondo alcuni rumors potrebbe diventare presto una attore a luci rosse, si è detto contrario alle decisioni dei vertici di rete.

“Ho sempre voluto entrare al Grande Fratello, ma questa volta, dopo avere letto certe notizie, non mi sono nemmeno candidato. Non è giusto impedire a chi lavora su OF di partecipare a certi programmi, è ridicolo.” Ha dichiarato l’ex tronista al magazine Nuovo non nascondendo il suo disappunto.

Lucas Perracchi: “E’ una forma di discriminazione”

L’ex tronista, dal vissuto decisamente vivace e molto attivo su Onlyfans, trova le direttive di Mediaset inadeguate. Perracchi non ha nascosto che gli piacerebbe partecipare al realty di Cinecittà, e considera queste nuove regole una forma di discriminazione:

“Escludere gente come me sarebbe una forma di discriminazione, falso moralismo. Non si può giudicare una persona in base a quel che fa sui social“. Ha infine concluso: “Si potrebbero fare casting più approfonditi, in modo da capire se un personaggio ha una storia interessante, senza giudicarlo dai social. Magari è una persona sveglia proprio perché è riuscito ad avere successo grazie a questo tipo di canali“.