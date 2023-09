Grande Fratello, Marco Bellavia: “La Luzzi trattata come me”

Marco Bellavia ha partecipato all’edizione dello scorso anno del Grande Fratello Vip, un’edizione che è stata criticata da più punti di vista. Bellavia fu soggetto a bullismo nella casa, tanto che ha deciso di lasciarla in seguito a dei malesseri. I suoi coinquilini furono accusati d’averlo isolato e non mancarono accuse e polemiche.

In virtù di quei atteggiamenti, intollerabili in prima serata, i vertici Mediaset hanno chiesto di filtrare i reality eliminando del tutto il trash. Oggi Bellavia sostiene che poco è cambiato rispetto allo scorso anno e che Beatrice Luzzi sta ricevendo lo stesso trattamento subito da lui: “C’è un nuovo Marco Bellavia dentro la casa: Beatrice Luzzi, che fortunatamente resiste più di me, sta andando avanti. Ne sta passando tante per colpa di quello lì, il “guru” , che gliene sta dicendo di tutti i colori, avendo rispetto zero: primo perché è una donna, una persona e poi anche per la trasmissione.

Lei poverina è lì che resiste. Ho visto che si è ricaricata un po’ con l’entrata dei figli. Lei è brava, è forte, sta reagendo.” Ha dichiarato il conduttore a TAG24. Bellavia è convinto che la Luzzi sia stata presa di mira dal resto del gruppo che da un certo punto di vista è stata isolata.

Marco Bellavia: “Il GF ripulito? Hanno tirato fuori le stesse trashate”

Nonostante l’impegno di Signorini di ripulire il reality dal trash, per Bellavia il Grande Fratello non è cambiato molto. Il conduttore considera il reality un ampio spazio di comunicazione che andrebbe utilizzato diversamente e invece dentro ci sono ancora persone che non sono poi così buone:

“Sì è vero, hanno iniziato con l’idea di mandare in onda una trasmissione più pulita, più costruttiva. Anche se non si può pretendere che il Grande Fratello sia costruttivo, ma alla fine perché no? Rappresenta comunque un grande spazio di comunicazione. Ma poi hanno tirato fuori tutte le solite trashate, come accade sempre.”