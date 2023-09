Grande Fratello, prime segnalazioni e una gaffe inaspettata: la rabbia degli autori

Da settimane si rumoreggia sulla nuova edizione del Grande Fratello. Il reality di Cinecittà ha subito uno scossone a causa delle nuove direttive della dirigenza Mediaset che richiedono meno trash e più contenuti. Il format, ha appena debuttato, ed è apparso rivoluzionato sotto molti punti di vista.

Ma com’è andata la prima puntata? Signorini ha aperto lo show accedendo le luci dello studio e quelle della casa. Ha poi presentato Cesara Buonamici, unica opinionista e Rebecca Staffelli voce dei social del format, ruolo che lo scorso anno era di Giulia Salemi. Sono entrati poi i primi concorrenti: 15 tra nip e vip e tutti con una storia importante da raccontare. Il direttore di Chi ha ribadito che quest’anno l’interesse sarà puntato sui contenuti che ogni singolo inquilino è in grado di condividere.

- Advertisement -

Rivelata anche la presenza del tugurio. A causa d’una distrazione di Cesara Buonamici, il conduttore ha dovuto confermare ai neo inquilini la presenza d’un altra area non confortevole della casa. Il temuto tugurio è infatti un grande ritorno. Ad appena 24 ore dalla messa in onda, dove tutto sembrava perfetto non sono mancate le polemiche e le segnalazioni che hanno messo in discussione anche la linea anti trash voluta da Pier Silvio Berlusconi.

Indiscrezioni su Angelica e Anita

La prima gaffe riguarda Lorenzo che è stato rimproverato nel confessionale questa mattina presto. Il giovane una volta fuori ha riferito ai colleghi cosa gli è stato detto e questo ha costretto la regia a mutarlo. Altra polemica riguarda Angelica e Anita. Le due ragazze non avrebbero detto la verità nel video di presentazione: cosa nascondono?

- Advertisement -

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, Angelica non avrebbe nessun rapporto complicato con il padre, inoltre proviene da una famiglia benestante. Diversamente Anita sarebbe una ragazza arrivista e antipatica, ma soprattutto è fidanzata e non single come ha rivelato nella presentazione.