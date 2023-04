Grande Fratello Vip 7 la finale: i ringraziamenti di Mediaset

Tutto pronto, o quasi, per la finale del GFVIP7 che andrà in onda questa sera. I gieffini rimasti in gara sono sei e si contendono lo scettro del vincitore. Tra una polemica e l’altra, eliminazioni dovute e atteggiamenti non consoni più volte ripresi dal Grande Fratello, Alfonso Signorini chiude questa stagione con estrema soddisfazione.

I numeri danno ragione al conduttore, e anche il pubblico social ha reso merito al reality anche se in alcune occasioni è caduto nel trash e non sono mancati scivoloni che potevano evitarsi. Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Giaele, Milena Miconi, Alberto e Giaele si giocano la finale, ma secondo alcuni rumors anche stasera non mancheranno i colpi di scena. In questi sette lunghi mesi sono stati molti i vipponi che hanno preso parte al reality e alcuni hanno lasciato il segno.

In attesa della messa in onda della finale che cederà lo scettro a L’Isola dei Famosi 2023 che segna il ritorno in tv d’Ilary Blasi, i vertici Mediaset hanno reso noti i numeri del format. Numeri che decretano il successo del reality che tuttavia il prossimo anno dovrà avere dei toni decisamente diversi. In una nota stampa la rete ha rivelato che in media ogni puntata del Grande Fratello ha avuto 2.6 milioni di telespettatori con uno share abbastanza alto nella fascia dei giovani.

Mediaset: ” Un’altra edizione di grande successo”

Mediaset ha riconosciuto il successo del Grande Fratello Vip 7 e anche il record di visualizzazioni online. Ha poi voluto porre la sua riconoscenza a tutto lo staff del reality che si è impegnato per un periodo decisamente prolungato rispetto ad ogni altro programma:

“Insomma, un’altra edizione di grande successo. Mediaset ringrazia tutta la squadra di professionisti, che ha lavorato per quasi 200 giorni consecutivi al GF Vip”. Il reality tornerà a Settembre, ma secondo alcuni rumors subirà una sorta di “pulizia”, questo anche per andare incontro alle richieste del pubblico che oggi mal tollera alcuni episodi trash.