Grande Fratello Vip 8, nuovi opinionisti: ci sono due nomi

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip si è chiusa tra le polemiche. Dopo quasi 6 mesi di reclusione volontaria i vipponi sono stati messi alla gogna per il loro atteggiamenti poco consoni, tanto che la dirigenza di rete è intervenuta limitando le loro ospitate nei vari salotti Mediaset. Nonostante tutto Pier Silvio Berlusconi ha confermato l’edizione numero 8 del reality a cui verranno posti dei cambiamenti.

Per il momento sulla nuova edizione, che partirà subito dopo l’estate non ci sono notizie ufficiali se non quella che sarà condotto ancora una volta d’Alfonso Signorini. Il giornalista è già al lavoro per selezionare il cast che a quanto pare sarà mixato tra nip e vip. In queste ore sono emersi alcuni rumors riguardo gli opinionisti. Ufficialmente Orietta Berti e Sonia Bruganelli hanno annunciato l’addio al format, ma a quanto pare sono pronte a tornare in prima linea.

Sembra infatti che le due donne abbiano accettato di ripetere l’esperienza, la terza volta per l’ex moglie di Bonolis. Signorini starebbe facendo pressioni su entrambe, ma per il momento non ci sono dichiarazioni ufficiali, solo voci che appaiono più che fondate. Il conduttore avrebbe affidato il ruolo d’opinionista anche Giulia Salemi e Giuseppe Cruciani, ma quest’ultimo non ha dato ancora la sua risposta. Amedeo Venza è tuttavia convinto che la Bruganelli non abbandonerà il Grande Fratello è un ruolo di prestigio che le piace molto.

GFVIP8, è lei l’opinionista social

E se ci sono ancora dei dubbi su chi saranno le prossime opinioniste del reality più seguito sembra non ci siano problemi sulla riconferma di Giulia Salemi nel ruolo d’opinionista social: sempre che non venga promossa ad altri ruoli. Silenzio tombale anche su presunti concorrenti, Signorini sta facendo una scelta selezionata, ma a quanto pare avrebbe anche ricevuto tanti no.

Visti i precedenti e il fatto d’essere stato più volte ripreso dalla dirigenza di rete il direttore di Chi dovrà avere maggiore attenzione nel decidere chi far entrare nella casa di Cinecittà: la prima regola da rispettare è quella d’evitare il trash.