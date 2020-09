Grande Fratello Vip: abbandono nella casa

Il Grande Fratello Vip è partito con grande attesa da parte del pubblico, la prima puntata nonostante non abbia brillato negli ascolti ha comunque allertato l’attenzione dei fans del format. A 24 ore dalla sua partenza il reality più amato ha già avuto i suoi problemi, in primis il malessere di Tommaso Zorzi che in tarda notte ha avuto la febbre ed è stato fatto uscire per accertamenti, l’influencer è già rientrato e la paura Covid nonostante i tamponi negativi di ogni inquilino ha aleggiato sul GFVip per qualche ora.

Ovviamente a tenere banco è la contessa Patrizia de Blanck che a parte un’entrata che ha già fatto discutere si è già lamentata con il GF su una serie di mancanza. Non è mancato poi l’abbandono anticipato di una delle inquiline: stiamo parlando di Flavia Vento che ha scelto di lasciare la casa appena 24 ore dopo il suo ingresso. Flavia ha da subito manifestato disagio: le mancano i suoi cani, non le hanno portato le sigarette in tempo nonostante le ripetute richieste e infine la mal sopportazione del microfono.

Nonostante la contessa Patrizia de Blanck ha provato a rassicurare Flavia Vento, a convincerla a rimanere la giovane ha scelto d’andarsene. Del resto non è la prima volta che abbandona prima della data prevista, in molti avevano preannunciato un suo addio prematuro ma non così presto.

Grande Fratello Vip, Flavia Vento nervosa e irritata

Evidentemente l’habitat del Grande Fratello Vip nonostante sia dotato di tutti i comfort non è adatto a Flavia Vento che ha deciso di precludersi di vivere questa esperienza televisiva che avrebbe potuto ridarle la popolarità persa. Flavia ha accettato di partecipare convinta di potere gestire le dinamiche del reality ma una volta dentro non è riuscita a superare i suoi limiti. La mancanza di libertà, ma anche la convivenza con persone che inizialmente sono sconosciute l’hanno portata ad innervosirsi e a decidere d’andarsene.