Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e Andrea Denver un’intesa in crescita

Sono sempre più vicini Adriana Volpe e Andrea Denver, i due che hanno avuto un’affinità elettiva sin da subito oggi sono sempre più amici, si stimano e si apprezzano reciprocamente e questo fa di loro un bersaglio facile per il Grande Fratello che può manipolare la situazione a favore dell’auditel.

Non a caso la scorsa puntata lo stesso Alfonso Signorini ha messo in imbarazzo il modello mettendo l’accento sull’attenzione che quotidianamente dedica alla bella conduttrice, un’attenzione a detta di Denver finalizzata solo ad un’intesa decisamente amichevole: del resto fra loro non potrebbe succedere niente visto che sono entrambi impegnati con altri partner.

Nonostante Andrea e Adriana siano uno fidanzato e l’altra felicemente sposata il loro feeling è in crescita a tal punto che la redazione del programma li ha scelti per interpretare il mese di Giugno per il calendario ufficiale del reality. I due ovviamente si sono messi in costume, tuffati in piscina e giocato con un surf momenti che hanno incuriosito maliziosamente anche gli altri inquilini del reality che non hanno mancato di commentare ironicamente la situazione.

Grande Fratello Vip, Andrea Denver: “Adriana una partner molto gradita”

Andrea Denver e Adriana Volpe hanno condiviso con entusiasmo l’iniziativa del Grande Fratello, si sono divertiti ma soprattutto si sono lasciati andare: chissà se anche i rispettivi partner hanno gradito i loro giochi acquatici.

Certo è che i due non sono apparsi smaliziati, anzi lo stesso Antonio Zequila ha commentato in modo sarcastico la non coppia: ” Ho visto questi corpi avvinghiati… l’occasione fa l’uomo ladro, e anche la donna. Si vede che a lui piace, lei ci gioca ma l’ormone è l’ormone, è sia maschio che femmina”