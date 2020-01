Chi è Adriana Volpe: etá, carriera, vita privata, marito e curiosità

Ex modella, volto noto della televisione Adriana Volpe, oggi ha 47 anni ed è una delle showgirl più popolari del mondo della tv, ha iniziato la sua carriera nella moda come indossatrice e poi è riuscita a farsi notare nello spettacolo.

Nonostante la sua attività principale sia stata quella televisiva non si può non ricordare che Adriana si è cimentata anche nel ruolo d’attrice, ha recitato anche una parte in Viaggi di Nozze di Carlo Verdone. Negli ultimi anni la Volpe si è fatta notare anche per una polemica con Giancarlo Magalli, conduttore con cui ha lavorato per anni nei I fatti vostri e Mezzogiorno in famiglia, diatriba finita in Tribunale con un accusa della conduttrice di diffamazione nei confronti di Magalli.

Chi è Adriana Volpe

Nome : Adriana Volpe

: Adriana Volpe Data di nascita : 31 Maggio 1973

: 31 Maggio 1973 Età : 47 anni

: 47 anni Peso : 55 kg

: 55 kg Misure : 86 63 86

: 86 63 86 Luogo di nascita: Trento, Italia

Trento, Italia Segno zodiacale : Gemelli

: Gemelli Titolo di studio : Diploma liceo scientifico. Nel 2012 ha conseguito la laurea con 110 in Lettere presso l’Università degli Studi eCampus.

: Diploma liceo scientifico. Nel 2012 ha conseguito la laurea con 110 in Lettere presso l’Università degli Studi eCampus. Professione : showgirl, conduttrice, attrice

: showgirl, conduttrice, attrice Altezza: 170 cm

170 cm Account social: instagram Adriana Volpe

instagram Adriana Volpe Figli a: Gisele Parli

a: Gisele Parli Marito: Roberto Parli

Carriera di Adriana Volpe

Adriana Volpe dopo aver conseguito la maturità scientifica si è trasferita a Roma dove ha iniziato la carriera di modella. In seguito viene scelta come valletta di Scommettiamo che… condotto da Milly Carlucci e Fabrizio Frizzi. Nel frattempo continua la sua carriera d’indossatrice e vince anche il titolo di Prima Miss dell’anno 1994; dopo aver fatto alcune esperienze televisive a TMC torna in Rai e conduce Mezzogiorno in Famiglia e in seguito anche Mattina in Famiglia i due programmi che l’hanno consacrata agli italiani come volte quotidiano della tv.

Nel frattempo gira alcune fiction dove ha parti secondarie e senza eccessivo clamore. Nel 2004 realizza un calendario sexy per Panorama, scelta che si conferma un successo. Nelle sue più recenti esperienze c’è quella d’essersi cimentata anche come cantante, nel 2017 ha infatti inciso assieme al cantautore Marco Santilli il brano Un messaggio per te, pubblicato come singolo e accompagnato da un video musicale. Infine nel 2018 ha partecipato al reality Pechino Express divertendosi molto. Oggi la conduttrice è stata scelta come concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip in partenza su Canale 5 dall’8 Gennaio, Adriana è pronta a viversi questa particolare esperienza.

Vita privata, marito, figli

Adriana Volpe è sempre stata molto impegnata professionalmente e la sua vita privata non ha avuto nessun scandalo particolare. Dal 6 Luglio 2008 è sposata con l’imprenditore Roberto Parli, i due hanno una bellissima bambina, Gisele, nata l’11 Agosto 2011. Per Adriana la famiglia è un punto di forza e lo ha più volte ripetuto: “La mia forza è la famiglia e devo ammettere che mio marito, specialmente negli ultimi anni, si è dimostrato un vero fuoriclasse. In tutto. Perché mi ha sostenuto nelle difficoltà ed è sempre stato presente nelle mie scelte, condividendole al cento per cento”.

Adriana Volpe Curiosità