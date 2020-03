Grande Fratello Vip, Adriana Volpe furiosa con gli autori: protesta nella notte

Protagonista del Grande Fratello Vip Adriana Volpe riceve consensi dal pubblico ma anche tante critiche, il suo atteggiamento per molti troppo da maestrina e per altri subdolo e manipolatore non a tutti piace, anche se poi la conduttrice è riuscita a conquistare più di un inquilino nella casa di Cinecittà.

Nella puntata andata in onda ieri Adriana ha risposto ancora una volta alle basse insinuazioni di Antonio Zequila che ha vantato d’aver avuto in un lontano passato una breve storia con lei. La Volpe ha poi dovuto ascoltare il messaggio del marito Roberto Parli, un messaggio dove esplica tutto il suo dispiacere per l’atteggiamento che Adriana sta tenendo in casa soprattutto con Andrea Denver.

La Volpe si è sentita colpita ma anche molto dispiaciuta che il marito sia preoccupato per il loro rapporto, la conduttrice ha spiegato che in casa alcune cose si vivono in modo decisamente diverso rispetto alla realtà, un aspetto questo difficile da comprendere se non si è stati protagonisti di un’esperienza del genere.

Grande Fratello Vip, la reazione di Adriana Volpe contro gli autori del reality

Adriana Volpe finita la puntata ha manifestato tutto il suo dissenso nei confronti degli autori del reality che a suo avviso hanno manipolato conversazioni e immagini a vantaggio solo del successo del programma, per questo la conduttrice ha deciso di togliersi il microfono durante la notte, invitata a rimetterselo si è rifiutata e questo sicuramente porterà delle conseguenze.

Testimone della scena Antonella Elia che ha chiesto ad Adriana se fosse arrabbiata, ovviamente la conduttrice non ha negato il suo stato decisamente molto alterato.