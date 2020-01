Grande Fratello Vip, Antonella Elia lite con Antonio Zequila sulle mutande

Antonella Elia è tra i protagonisti del Grande Fratello Vip, la showgirl nota anche per i suo pittoreschi modi d’interagire con i suoi colleghi, indimenticabile la lite all’Isola dei Famosi con Aida Yespica o il più recente botta e risposta con Taylor Mega nei vari salotti televisivi di Mediaset, è decisa a lasciare la sua firma anche in questa edizione del reality.

Il Grande Fratello Vip è appena iniziato e Antonella si è già fatta notare, in particolare ha litigato con Antonio Zequila, entrato nella casa da meno di 24 ore, a causa di una battuta sulle sue mutande, battuta che l’attore non ha preso troppo bene:“Non cominciamo! Non ti permetto di toccare questo argomento, capito?!” A difesa di Antonella c’è da dire che l’attore poco prima le aveva suggerito di fare qualche punturina per eliminare le rughe: suggerimento poco elegante e decisamente ineducato.

Pungente, ironica e decisamente troppo sarcastica la showgirl ha preso di mira anche la nota influencer Elisa de Panicis che appena entrata nella casa ha cercato di far amicizia con gli altri inquilini dichiarandosi una persona molto preparata che parla più lingue. Inevitabile la battuta dell’Elia all’influencer che ironicamente le ha detto:“Ooooh ma che bravaaaaa”.

Antonella Elia poco apprezzata anche dal marito di Adriana Volpe

Antonella Elia è riuscita a provocare anche alcune reazioni all’esterno della casa, in particolare il marito di Adriana Volpe avrebbe poco apprezzato l’insistenza della showgirl nel far baciare Zequila e la moglie nel gioco Obbligo o Verità. L’uomo ha manifestato il suo disprezzo per il comportamento dell‘Elia su Instagram, preoccupato soprattutto per la figlia:

“Grande Bordello!! Ho visto tutto in diretta,più che il gioco obbligo e verità mi sembrava “il gioco dell’oca# con l’oca numero 1, chi ha dato l’obbligo!!! Sicuramente la parola rispetto viene spesso dimenticata! Ma peggio ancora per chi ha una famiglia e una bambina stupenda! Ma che da questa mattina dovrà spiegare ma soprattutto difendersi da domande e commenti molto scomodi ! Quindi lasciate fuori i bambini!! Grazie !!Ps : giocare a trivial pursuit o a Mikado con gli spaghetti???”. Siamo certi che non finisce qui, siamo solo all’inizio!