Grande Fratello Vip, Barbara Alberti in ospedale, ecco i motivi

Nella puntata di venerdì scorso del Grande Fratello Vip Barbara Alberti ha manifestato un disagio nei confronti delle regole della casa e del gioco in generale, non si aspettava quando ha accettato di partecipare d’affezionarsi a tante persone e questo le impedisce di rispettare il regolamento, sente che le nomination sono una vera e propria violenza per questo vorrebbe abbandonare il Grande Fratello.

A seguito della puntata e di alcuni irriverenti rimproveri di Alfonso Signorini Barbara Alberti ha deciso di rimanere anche se non molto convinta. Il giorno dopo la scrittrice è però scomparsa dalla casa, i suoi coinquilini non l’hanno vista apparire dalla sua stanza e hanno pensato che fosse successo qualcosa, e invece dopo una breve apparizione l’Alberti è sparita di nuovo senza un giustificato motivo.

Grande Fratello Vip, Barbara Alberti è in ospedale

In attesa di conoscere notizie sul destino della signora Barbara Alberti, sulla possibilità che esca definitivamente o rimanga nella casa, la redazione del programma ha fatto sapere con un comunicato pubblicato sulle pagine social ufficiali che la giornalista si trova attualmente in ospedale per alcuni accertamenti: “Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico.”

In molti si aspettano un ritorno all’interno della casa anche se è impossibile non pensare che tutti i disagi che hanno colpito Barbara Alberti in queste ore possano essere annessi al suo desiderio di andare via, in fondo come ha detto anche lei in una recente conversazione, a differenza degli altri concorrenti le verrebbero comunque pagati, a prescindere dall’abbandono, i giorni trascorsi come gieffina.