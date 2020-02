Grande Fratello Vip, Clizia e Paolo notte in suite: cosa è successo?

Come da copione la puntata del Grande Fratello Vip si è conclusa a notte fonda, un finale che Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno apprezzato particolarmente visto che la produzione del programma ha deciso di offrirgli una notte in suite.

I due neo innamorati che stanno facendo sognare i fans del reality hanno accettato con entusiasmo l’occasione di stare un pò insieme da soli, lontani non dalle telecamere ma almeno dai loro coinquilini.

Un San Valentino di abbracci e baci ma soprattutto di passione per i due neo innamorati che sono corsi nella suite senza neanche pensare a prendere il necessario per godersi il resto della nottata. Clizia si è gettata nella vasca idromassaggio con il vestito rosso, mentre Paolo ha deciso di spogliarsi e rimanere in mutande e più tardi anche senza. Coccole e tanti baci hanno coronato il San Valentino di Clizia e Paolo che ormai sono persi l’uno dell’altro senza curarsi dei se, dei mai e dell’eventuali conseguenze esterne alla casa derivate dalla loro conoscenza.

Grande Fratello Vip, Clizia e Paolo vivono il momento: ci sarà una storia oltre il reality?

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono consapevoli del limite che il Grande Fratello Vip può porre alla loro storia, in alcuni momenti prendono consapevolezza che la vita che li spetta fuori alla casa sarà decisamente complicata ma per ora cercano di conoscersi al meglio.

Nonostante Clizia abbia comunicato ad alcuni suoi coinquilini la sua insicurezza nei confronti di Paolo, non riesce a non lasciarsi andare. Il giovane ragazzo l’ha coinvolta totalmente e questo le piace molto. In particolare i due gieffini sono presi dalla passione e questo piace ad entrambi per questo trattenersi è veramente difficile nonostante le telecamere attive h24.