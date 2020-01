Chi è Clizia Incorvaia: età, carriera, marito, vita privata e curiosità

Clizia Incorva oggi 34enne, è una dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, la giovane è riuscita a conquistarsi un posto all’interno dei reality più cult della televisione sperando di farsi conoscere dal pubblico in modo più completo, andando oltre il gossip che fino ad ora l’ha preceduta.

Clizia è una modella ma anche una fashion blogger, un’influencer con un seguito social non indifferente ma è il gossip ad averle dato popolarità, è infatti ricordata per essere l’ex moglie di Francesco Sarcina, accusata dal cantante d’aver avuto una liason con Riccardo Scamarcio testimone di nozze della coppia. Clizia ha anche una bambina di nome Nina. è tutta la sua vita e ci tiene a ricordare che nonostante tutti i fallimenti sentimentali lei continua a credere nell’amore.

Chi è Clizia Incorvaia?

Nome: Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia Data di nascita: 10 Ottobre 1986

10 Ottobre 1986 Etá : 34 anni

: 34 anni Titolo di studio : Laurea in Scienze della Comunicazione

: Laurea in Scienze della Comunicazione Luogo di nascita : Pordenone

: Pordenone Segno zodiacale: Bilancia

Bilancia Professione: Influencer e modella

Influencer e modella Altezza: 170 cm

170 cm Peso: 50 kg

50 kg Misure : 85-60-90

: 85-60-90 Marito : Francesco Scarcina

: Francesco Scarcina Figli : Nina

: Nina Account social: Instagram

Carriera

Clizia Incorvaia ha cominciato a lavorare molto giovane come modella, ha sfilato per importantissimi brand internazionali divenendo il volto di alcuni marchi noti come ad esempio Fiat e Puma. Oggi Clizia è anche un’imprenditrice insieme alla sua amica Lola Ponce ha fondato una griffe d’abbigliamento a cui si è molto dedicata.

Clizia impegnata anche come fashion blogger è molto attiva sui social il suo profilo Instagram conta più di 220 mila followers, ha inoltre partecipato come icona di alcuni video come quello di Guardami negli occhi di Paolo Meneguzzi. Presente anche come opinionista in alcuni programmi televisivi come Markette, nel 2016 ha partecipato a Pechino Express proprio in compagnia dell’ex marito Francesco Sarcina. Donna molto impegnata Clizia non dimentica mai d’essere soprattutto una giovane mamma.

Vita Privata

Appena 33enne Clizia Incorvaia ha avuto una sola storia importante quella con Francesco Sarcina leader delle Vibrazioni, una relazione iniziata in modo anomalo e occasionale. Clizia e Francesco si conosciuti a Milano nel 2011, ma lei era impegnata mentre lui stava vivendo un triste momento sentimentale, era reduce da una storia finita male ed era anche papà di Tobia.

Solo qualche anno dopo i due si sono rivisti e l’amore è scoppiato immediatamente: nel 2015 dopo una breve convivenza si sono sposati e dopo pochi mesi è nata la piccola Nina. La storia è andata avanti alla grande fino a quando lo scorso anno Sarcina ha rivelato il tradimento della moglie con Riccardo Scamarcio, tradimento che Clizia ha sempre negato e che in realtà metterebbe in ombra il comportamento sbagliato del frontman delle Vibrazioni. Clizia non è ancora uscita dalla scandalo che gli ha rovinato la vita, per tutti è la moglie traditrice e questo sarà difficile da far dimenticare, sarà anche per questo che ha accettato di fare il GFVip è per lei un’occasione per mostrarsi come è veramente: sincera e leale.

Curiosità