Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia le sue rivelazioni sulla finale

Clizia Incorvaia ex inquilina del Grande Fratello Vip tifa per Paolo Ciavarro, spera che vinca l'edizione in corso del reality

Clizia Incorvaia ex protagonista del Grande Fratello Vip ancora in corso è uscita dal reality a causa d’ alcune sue dichiarazioni giudicate contrarie al rispetto del sentire comune, nonostante questo però l’influencer è riuscita a conquistare il pubblico per la sua storia, appena inziata nella casa, con Paolo Ciavarro attualmente finalista del programma.

In queste ore Clizia si è lasciata andare su Instagram facendo alcuni pronostici sul possibile vincitore del reality, la Incorvaia che attende l’uscita di Paolo con ansia è pronta ad intraprendere la sua nuova relazione lontano dalle telecamere, i dubbi iniziali in merito alla ripresa della sua vita sentimentali sembrano superati e ora che il Gfvip è in dirittura d’arrivo teme solo che la quarantena effetto dovuto dell‘emergenza Coronavirus la possa tenere ancora lontana dal figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.

Clizia è convinta che Paolo Ciavarro merita di vincere e non ne fa un segreto, ad un followers su Instagram ha proprio manifestato il desiderio che il giovane possa avere questa soddisfazione: “Paolo merita di vincere questa edizione del programma rispetto a tanti altri perché è vero” .

Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia: “Paolo merita di vincere”

Clizia Incorvaia come gli altri ex inquilini del Grande Fratello Vip partecipera alla finale del reality in collegamento via Skype, il programma è infatti arrivato alla fine nonostante le direttive prese dal governo per affrontare l’emergenza Coronavirus e anche se le ultime puntate sono andate in onda in modo anomalo durante la finale tutti i concorrenti potranno essere presenti in diretta grazie ai collegamenti digitali.

Clizia fa il tifo per Paolo Ciavarro ovviamente, a suo avviso merita di vincere e questo per i suoi modi educati e mai sopra le righe manifestati durante tutta la sua permanenza nella casa. Il televoto le darà ragione?