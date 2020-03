Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia rassicura Paolo Ciavarro. Ecco il messaggio

Atmosfera tesa e preoccupata anche all’interno della casa del Grande Fratello Vip, gli inquilini nei giorni scorsi sono stati messi al corrente dell’emergenza Coronavirus che ha colpito l’Italia e il mondo in queste ore e questo li ha costretti a fare i conti con una realtà che non conoscevano creando uno stato d’allerta e ansia non indifferente visto che ogni inquilino ha una famiglia e affetti al di fuori della speciale dimora di Cinecittà.

Nella puntata andata in onda ieri Alfonso Signorini ha confessato d’avere avuto dubbi sull’esigenza d’andare avanti con il reality, poi in accordo con gli autori e in modalità decisamente originali è stata decisa la messa in onda. Durante la serata si sono trattati argomenti più o meno seri, cercando di rimanere il più possibile nello spirito del Grande Fratello.

Eliminata Asia Valente, mentre Fabio Testi che aveva chiesto ai suoi compagni la nomination è ancora nella casa in attesa di decidere se rimanere oppure no. Andrea Denver ha potuto ascoltare il messaggio dei genitori e quello della fidanzata Anna Wolf.

Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro nostalgico, provato dall’assenza di Clizia Incorvaia

Paolo Ciavarro ha invece ricevuto un messaggio inviato ad Alfonso Signorini da Clizia Incorvaia che in questi giorni si è accorta del cambiamento del giovane figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. L’influencer ha voluto far saper a Paolo che lo sta aspettando, che gli vuole bene e che le manca tantissimo: “Caro Paolo, tre giorni fa era il nostro mesiversario. Ti ho festeggiato guardando la luna, nostra complice e ruffiana da sempre. Mi manchi, vorrei viverti ma so che arriveranno momenti unici per noi. Stai tranquillo, io sto bene sei il mio primo pensiero e saluto al giorno. Ti penso sempre, in attesa del 3151esimo bacio”.

Rassicurato Paolo ha apprezzato molto il messaggio della sua attuale fidanzata, gli ha ridato entusiasmo e positività: “Brava ha tenuto il conto. Mi manca da morire!”