Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia scontro furioso con Andrea Denver

Gli effetti del post puntata del Grande Fratello Vip hanno animato gli animi dei concorrenti che cominciano a sentire l’effetto della voluta detenzione forzata, i giorni trascorsi nella casa sono più di 50 e gli inquilini manifestano i loro primi disagi reciproci.

A conquistare in queste ore lo scettro di protagonista niente meno che Clizia Incorvaia che dopo aver litigato con Paolo Ciavarro accusandolo d’essere leggero e superficiale nella loro storia perchè non ha nulla da perdere se l’è presa in modo davvero discutibile con Andrea Denver che l’ha nominata.

L’influencer non si aspettava un tradimento così dal modello, aveva stima di lui ed era certa che avrebbe ricevuto la stessa considerazione, invece Denver ha scelto di nominarla provocando in lei una reazione così esagerata tanto che neanche Adriana Volpe e Paola di Benedetto sono riuscite a calmarla e a farle vedere le cose sotto un’altro punto di vista.

Grande Fratello Vip, Andrea Denver dispiaciuto e in lacrime

Andrea Denver questa mattina ha tentato di chiarire con Clizia ma l’influencer lo ha liquidato dandogli del “Buscetta” riferendosi al pentito: “Sei un Buscetta, un pentito. Non parlo con gli uomini senza p*** come te. Le tue lacrime non valgono niente. Non si uccide un fratello e poi si piange. ”

Le parole di Clizia non sono piaciute alla rete che ha invocato la squalifica della donna per aver insultato indirettamente con l’uso di parole inappropriate anche le vittime della mafia:“Ha insultato Denver usando il nome di un mafioso, irrispettoso verso le vittime della mafia. Squalificatela.”