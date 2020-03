Grande Fratello Vip, crisi di nervi per Fernanda Lessa

Fernanda Lessa alla fine della puntata del Grande Fratello Vip crolla sul pavimento in lacrime, il rimprovero di Alfonso Signorini l'ha turbata profondamente

La fine della 15esima puntata del Grande Fratello Vip ha lasciato negli inquilini, che cominciano ad accusare il peso dell’isolamento forzato, effetti non del tutto positivi. Adriana Volpe ha dovuto affrontare le insinuazioni di Antonio Zequila e i dubbi del marito Roberto Parli sul suo rapporto affettuoso con Andrea Denver, mentre Fernanda Lessa ha dovuto subire i rimproveri di Alfonso Signorini che l’ha accusata d’offendere in modo inadeguato Antonella Elia dandole della “satanica”.

L’accusa è pesata molto all’ex modella che alla fine della serata si è rifugiata in camera, sdraiandosi per terra ha cominciato a piangere disperata, preoccupata soprattutto per le figlie che potrebbero essere bullizzate a causa sua:

“Io non voglio che facciano bullismo alle mie figlie perché la mamma è una strega. Io sono stata bullizzata tutta la vita. Per questo mi piacciono i pupazzi, perché erano gli unici miei amici. Io non avevo amici quando ero piccola. Anche mia sorella e i miei genitori facevano i bulli.”

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe rassicura e consola Fernanda Lessa

In aiuto di Fernanda Lessa oltre a Paolo Ciavarro che si è molto preoccupato della reazione dell’ex modella è arrivata Adriana Volpe che, come sempre, è riuscita a trovare le parole giuste per sollevare e rassicurare l’ex modella.

Adriana ha convinto Fernanda che il pubblico ha visto come si comporta nella casa e sicuramente ha anche capito il suo atteggiamento nei confronti di Antonella Elia che così tranquilla poi non è: “Ti sei dimostrata sempre forte, una cara amica. Fernanda, qui è tosta. Antonella ha fatto tante cose per cui…tu, in buona fede, hai semplicemente fatto passare un messaggio che la gente ha capito, te lo giuro”