Grande Fratello Vip, debutto esplosivo per il reality

Debutto esplosivo per il Grande Fratello Vip! Il cast messo insieme d‘Alfonso Signorini e dai suoi collaboratori sembra essere ben amalgamato e pronto ad intrattenere il pubblico. La prima puntata del reality si è aperta con gli auguri del conduttore agli studenti che proprio ieri sono tornati a scuola dopo 6 mesi di stop. Signorini si è mostrato entusiasta e certo che il suo secondo Grande Fratello sarà un successo, a sostenerlo in questa avventura ancora una volta Pupo e Antonella Elia.

Prima concorrente ad entrare nella casa è stata l’ex ballerina Matilde Brandi, che in uno splendido abito nero si è sottoposta ad una lavaggio in lavatrice molto divertente. La Brandi ha conquistato da subito il pubblico con la sua ironia, in pochi minuti ha assunto il ruolo di padrona di casa accogliendo ad uno ad uno i suoi coinquilini. Momento interessante è stato quello dell’entrata di Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, che commosso ha ricordato l’omicidio di Willy.

Un ulteriore novità di questo Grande Fratello è la presenza nella casa della social room, a quanto pare i concorrenti potranno, rispettando le regole imposte dalla redazione del programma, accedere ai social e in alcuni casi navigare in rete scoprendo quello che sta succedendo nel mondo. Signorini è riuscito a mettere insieme nella casa anche due ex fidanzati Adua del Vesco e Massimiliano Morra, tra loro sono rimaste in sospeso alcune situazione che probabilmente avranno modo di risolvere durante la loro convivenza nella casa di Cinecittà.

Grande Fratello Vip, Antonella Elia: “Amo ancora Pietro”

Inaspettatamente Alfonso Signorini è riuscito ad estorcere, tra una presentazione e l’altra, una confessione a Antonella Elia facendole rivelare d’amare ancora Pietro delle Piane e d’essere tornata insieme a lui. La notizia smentisce i rumors dei giorni scorsi che sostenevano che l’ex gieffina fosse ancora nel limbo dell’indecisione. Spigliata e spontanea Antonella ha manifestato il suo appoggio alla pittoresca Flavia Vento che si è presentata come una sirena e all’esplosiva contessa De Blanck che nel corso della puntata non ha esitato a mostrarsi come è veramente: diretta, spigliata e molto sincera.