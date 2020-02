Grande Fratello Vip, Eleonora Giorgi dispiaciuta per le parole dette al figlio

Eleonora Giorgi ha avuto una reazione immediata subito dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip dove è stata invita ad entrare insieme all’ex Massimo Ciavarro per fare una sorpresa al figlio e a rassicurarlo sul percorso che sta facendo all’interno della casa molto apprezzato e condiviso dal pubblico per la sua sincerità.

L’attrice però appena entrata ha rimproverato indirettamente il giovane ragazzo per la sua neo love story con Clizia Incorvaia, secondo lei i due ragazzi non si amano, si trovano in momenti differenti della vita e quasi sicuramente questa storia non ha un futuro fuori le mura di Cinecittà.

Paolo, ma anche Clizia hanno poco apprezzato le parole di Eleonora tanto che subito dopo la mesa in onda il giovane si è risentito contro la madre che non ha potuto far altro che spiegare la sua posizione sul suo profilo Instagram.

Grande Fratello Vip, Eleonora Giorgi: “Ho il cuore spezzato, non sono stata capita”

Eleonora Giorgi ha tentato di spiegare con un video pubblicato sul suo profilo Instagram qual è il suo punto di vista in merito alla storia di Paolo e Clizia, non voleva offendere nessuno e ora è veramente dispiaciuta per la reazione del figlio e dell’Incorvaia: “L’ho visto anche io che Paolo è rimasto molto male e sono qui veramente avvilita.”

L’attrice ha poi aggiunto visibilmente turbata: “Dopo il suo bacio, sono usciti centinai di articoli, migliaia di tweet, un sacco di video su Instagram. Io ho rifiutato qualsiasi intervista. L’unica che ho dovuto accettare è quella di Chi, che è di Signorini. Invece lui pensa che io sia stata invadente, ho sentito le sue parole e come madre ho il cuore spezzato.”