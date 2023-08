Grande Fratello Vip, indizi su un concorrente

Al debutto della nuova edizione del Grande Fratello Vip manca davvero poco. Alfonso Signorini non ha ancora rivelato nulla in merito ai concorrenti che entreranno nella casa di Cinecittà, si sa solo che ci saranno i vip ma anche alcuni volti non noti. Questo per riportare il reality alle sue origini.

Pier Silvio Berlusconi ha poi posto alcuni limite al conduttore. Rispetto agli altri anni Signorini non ha potuto attingere a personalità che sono note solo per i social e tanto meno che hanno profili Onlyfans attivi. L’AD di Mediaset ha chiesto maggiore compostezza e educazione e un limite palese al trash. Alcuni comportamenti verificatesi lo scorso anno non sono più tollerabili e saranno puniti in modo immediato.

E’ certo che Cesara Buonamici sarà l’unica opinionista e che Giulia Salemi non sarà più la voce dei social. Alcuni cambiamenti sono stati apportati al regolamento e anche alla casa che avrà dei comfort diversi. Intanto si sono scatenati i toto nomi. A quanto pare è stato identificato uno dei concorrenti: molti indizi non lasciano dubbi sulla scelta. Ecco chi è.

Davide Maggio: “R e F le iniziali d’uno dei concorrenti”

Secondo quanto ha riferito Davide Maggio, le cui informazioni sono sempre accreditate, uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 8 sarebbe un vero vip. Sui social ha rivelato le iniziali dando cosi adito ad una serie d’ipotesi: “Le inziali sono R e F, ma le cose si dicono solo quando sono sicure” ha dichiarato il giornalista.

I nomi possibili possono essere vari: da Raffaella Fico che ha già partecipato al reality due volte a Riccardo Fogli che lo scorso anno è stato eliminato dopo pochi giorni. Ma anche Rosanna Fratello e molto altri. Le ipotesi sono molte, per conoscere l’identità occorre aspettare l’annuncio ufficiale: manca veramente poco.