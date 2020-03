Grande Fratello Vip, Licia Nunez critica e litiga con Antonella Elia

Nuovi scontri nella casa del Grande Fratello Vip, gli animi tra i concorrenti sono sempre più accessi e il tempo che scorre comincia a farsi sentire e a rendere gli inquilini della casa di Cinecittà nervosi e intolleranti gli uni con gli altri.

A tenere alta l’attenzione niente meno che Antonella Elia considerata da molti una protetta di Alfonso Signorini che non perde occasione di giustificarla e difenderla, non a caso la rete ha indetto una petizione per rimuovere il direttore di Chi dalla conduzione del reality perchè palesemente fazioso con la showgirl e non solo.

Dopo essersi più volte scagliata contro Valeria Marini aggredendola verbalmente ma anche fisicamente Antonella Elia ha avuto a che dire anche con Licia Nunez con cui sin dall’inizio ha avuto un buon rapporto. L’ex vedette di Non è la rai ha minacciato l’attrice perchè quest’ultima ha manifestato un parere a lei non consono, una minaccia velata che poco è piaciuta alla Nunez che ha chiaramente rivelato ai suoi compagni d’avventura di far fatica a tollerare gli stati d’animo instabili dell’Elia.

Grande Fratello Vip, Licia Nunez: “Faccio fatica a sopportare Antonella Elia”

Licia Nunez si è sentita minacciata d’Antonella Elia, non tollera più i suoi modi di fare poco coerenti ad una donna di 56 anni che a suo avviso dovrebbe manifestare maggiore saggezza. L’attrice ha confidato a Paola di Benedetto che forse Antonella dovrebbe smettere d’interpretare un personaggio di cui presto il pubblico si stancherà:

“

Sottovaluti l’intelligenza del pubblico che, prima o poi, si stancherà del tuo personaggio, del ruolo della vittima. Meno male che è arrivata Valeria che ha portato un po’ di brio, leggerezza, allegria. Credevo di avere un rapporto vero con Antonella.