Grande Fratello Vip: Licia Nunez lasciata dalla fidanzata su instagram

Quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip Licia Nunez non era poi così popolare, il reality le sta dando quella notorietà di massa che le mancava ma che evidentemente cercava. Dichiaratasi ex di Imma Battaglia e tradita dalla stessa con Eva Grimaldi Licia ha avuto un confronto con l’attivista, confronto che non ha portato a nessun esito se non un ulteriore lite.

Eppure a Licia tutto ciò non è bastato visto che continua a parlare di Imma con i suoi coinquilini e che rivendica almeno il diritto ad esserle amica, diritto a suo dire negato da Eva Grimaldi.

Licia è tuttavia felicemente fidanzata con Barbara, una bellissima ragazza di cui si sa poco, che fino a questo momento le è stata vicino inviandole anche una dolcissima lettera d’amore che la Nunez ha apprezzato sul momento anche se poi è tornata a parlare del passato. Barbara ha seguito la compagna in diretta e mal ha tollerato le continue dichiarazioni di Licia, che a quanto pare ha anche rivelato alcuni dettagli del loro rapporto, invadendo la sua sfera privata.

Grande Fratello Vip, Barbara:”Licia sono stanca, non posso più comprenderti”

Licia Nunez è stata lasciata da Barbara su Instagram, la compagna dell’attrice evidentemente stanca dei suoi modi di fare ha scritto un post chiaro e diretto dove spiega perchè non può più comprendere tutta la situazione, le augura un buon percorso ma senza di lei al suo fianco:” Licia Nunez, da quando sei entrata nella Casa del GF non è mai stato facile capire i tuoi racconti. Ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire e tu l’hai fatto. Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo nostro. Sei andata oltre… ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso” . Licia Nunez sarà messa al corrente dal Grande Fratello dello stato d’animo e decisione della compagna?