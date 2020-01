Grande Fratello Vip, Licia Nunez: e pace fu con Barbara

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri Licia Nunez ha potuto finalmente incontrare la compagna Barbara Eboli, dopo una settimana di dubbi e tormenti l’attrice ha potuto chiedere alla fidanzata il perchè l’ha lasciata con un tweet.

Il confronto tra le due donne è stato coinvolgente, Barbara è entrata visibilmente arrabbiata e ha spiegato a Licia cosa l’ha infastidita: il suo continuo parlare di Imma Battaglia l’ha annullata dalla sua vita e questo non lo può accettare.

Barbara ha poi fatto notare a Licia quanto ha sofferto per il suo atteggiamento: “Hai parlato del tuo passato eclissando il tuo presente. Sai cosa ho dovuto subire? Fuori mi hanno tritato. Mi scrivevano: “Ma tu esisti?”. Uno mi ha mandato le volte in cui ha parlato del tuo passato e quelle in cui hai parlato di me. Mi ha fatto male, Licia. Non ho mollato, ho difeso la nostra storia.“

Grande Fratello Vip, Licia Nunez e Barbara pace fatta per il momento

Licia Nunez e Barbara hanno fatto pace, almeno per il momento. L’attrice ha promesso alla compagna di non parlare più del suo passato con Imma Battaglia e di pensare solo a lei, una promessa che Licia si impegnerà a rispettare visto l’amore che prova per lei: “Non è semplice stare qui. C’è il vuoto quando vado a dormire la sera e quando mi sveglio la mattina. Tu sei l’altra metà dell’amore. Lo sai come sono fatta”.

Barbara ha poi suggerito a Licia di comportarsi diversamente altrimenti quando uscirà non la troverà fuori ad aspettarla:“Ma non fare ca**ate, perché non mi ritrovi”..