Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon prime dichiarazioni: “Ecco qual è stato il momento peggiore”

Nikita Pelizon ha vinto la settima edizione del Grande Fratello Vip. La nota influencer durante la sua permanenza nella casa ha saputo gestire le sue emozioni, non farsi travolgere in situazioni scomode, ma soprattutto ha convinto il pubblico. Diretta, a volte sopra le righe Nikita è sempre stata sincera e questo l’ha condotta direttamente in finale.

Appena uscita dalla casa, travolta dall’emozioni della vittoria, Nikita ha rilasciato un’intervista al magazine Chi a cui ha raccontato i momenti più belli, ma anche peggiori del suoi vissuto nel loft di Cinecittà. Nikita ha rivelato che il GFVIP le ha insegnato molto, non pensava potesse influire così tanto sulla sua personalità:

- Advertisement -

“Il GfVip mi ha insegnato ad affrontare, parlare, risolvere. L’istinto più difficile da franare nella Casa? Quello di chiudermi in me stessa. Ho lavorato tanto su questa cosa perché non sono stata abituata al confronto.” Ha poi aggiunto che il momento più bello è stato quando è entrato Onestini: “Il momento più bello è stato quando è entrato Luca. C’era molta complicità, gioco: prima di lui la situazione in Casa era una laguna e di colpo mi sono trovata l’Oceano.” La vincitrice del Gfvip7 ha anche rivelato qual è stato il periodo più difficile: “La cosa peggiore invece è stata quando non ci siamo più capiti e ho sentito la Casa venirmi contro e dubitare di me…“

Nukita Pelizon, riconoscente a Antonella Fiordelisi

Nikita Pelizon ha speso parole di riconoscenza nei confronti d’Antonella Fiordelisi. Il loro legame non è stato immediato, ma alla fine sono riuscite a diventare amiche. La schermitrice si è impegnata molto sui social per farla vincere, ha fatto un gran lavoro e alla fine è riuscita a spuntarla:

- Advertisement -

“Ha fatto un lavorone. Ero sola contro tutti, l’unica “persiana” fra gli “spartani” e, alla fine, ho vinto”. Nikita è ovviamente stordita e non si aspettava tanto eco mediatico, è tuttavia felice d’essere riuscita a farsi capire dal pubblico.