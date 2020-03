Grande Fratello Vip, Paola di Benedetto e Sossio parole dure contro Licia: cosa hanno detto?

Il Grande Fratello Vip si avvia verso la finale, l’edizione più anomala mai realizzata effetto dell’emergenza Coronavirus è ormai giunta alla sua fase finale e il breve tempo che divide gli inquilini dalla vittoria ha cambiato il contesto del reality.

I concorrenti rimasti giocano ormai tutte le carte per arrivare alla vittoria, e come ha fatto notare anche Teresanna Pugliese in una conversazione privata con Licia Nunez nella casa regna un regime non solidale e menefreghista. A rivelarsi anche Paola di Benedetto che in queste ore si è sbilanciata e ha parlato male di Licia Nunez con Sossio Aruta, l’ex madre natura che fino a questo momento ha cercato d’essere imparziale, diplomatica e educata in questo momento prende posizione confermando d’essere interessata ad arrivare in finale al pari degli altri.

Paola ha confessato a Sossio che a suo avviso anche Licia vuole vincere a tutti i costi, e sta sfruttando ogni possibile modo per mettersi in mostra anche la lite con Antonella Elia le ha portato molta visibilità e un certo favore del pubblico: “Un’altra che vuole arrivare in finale a tutti i costi è Licia. È come Antonio Zequila. È agguerrita”.

Grande Fratello Vip, Licia Nunez e Antonio Zequila agguerriti verso la finale

Secondo la maggior parte degli inquilini Antonio Zequila e Licia Nunez sono determinati ad arrivare in finale e per questo in questi giorni stanno rivelando la loro vera natura. L’attore napoletano da quando ha ricevuto la nomination sta facendo di tutto per farsi notare, e il suo gesto di pace nei confronti di Antonella Elia sembra essere una manovra strategica finalizzata a guadagnarsi la finale di un reality che ha vissuto appieno e che a sua avviso merita più di altri.