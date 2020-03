Grande Fratello Vip, Antonio Zequila pace strategica con Antonella Elia

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip e nonostante gli inquilini rimasti siano a conoscenza dell’emergenza Coronavirus non rendendosi conto fino in fondo di quello che realmente sta succedendo fuori dalla casa, gli animi del reality non sembrano placarsi anzi prossimi alla fine del programma ogni partecipante sta facendo i conti con la possibilità d’arrivare fra i finalisti.

Antonio Zequila, decisamente uno dei protagonisti di questa edizione, è tra i nominati della settimana, rischia d’uscire ad un passo dalla vittoria per questo dopo le nomination ha avuto a che dire anche con Paolo Ciavarro che lo ha nominato, tra l’altro in nomination anche lui. La situazione per l’attore napoletano non è facile per questo in questi giorni sta architettando qualcosa per poter emergere e farsi notare dal pubblico.

Proprio per accreditarsi il favore dei telespettatori Zequila ha in queste ore chiesto scusa a Antonella Elia cercando di ravvicinarsi a lei che a quanto pare è sostenuta da un vasto pubblico, un gesto quello dell’attore che se a prima vista non sembra avere secondi fini per molti followers invece è ben studiato.

Antonio Zequila: mossa strategica per salvarsi dall’eliminazione

Dopo la pace che Antonio Zequila ha fatto pace con Antonella Elia il pubblico dei social si è scatenato attaccando l’attore, definendolo non sincero ma solo falso. Il gesto di Zequila nei confronti dell’Elia sembrerebbe finalizzato da una scelta strategica ben definita quella d’ingraziarsi il pubblico a non votarlo e a lasciarlo nella casa almeno fino alla puntata finale. Per l’attore uscire adesso non sarebbe gratificante e anche se è arrivato quasi alla fine essere eliminato ad un passo dalla vittoria sarebbe emotivamente destabilizzante.