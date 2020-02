Grande Fratello Vip, Antonella Elia lascia il fidanzato: la reazione di Pietro delle Piane

Antonella Elia è decisamente una delle inquiline del Grande Fratello Vip più in vista, è dentro la casa sin dall’inizio e a quanto pare è destinata a rimanerci ancora lungo se non fosse che i suoi nervi stanno cominciando a cedere e rischiano di farle compiere qualche gesto che può portarla direttamente fuori la casa di Cinecittà.

Dopo la violenta lite con Valeria Marini dove la showgirl ha sfiorato la rissa fisica, in queste ore Antonella Elia ha riflettuto sul suo rapporto con il fidanzato Carlo delle Piane che fino a questo momento non si è mostrato poi così sincero. In base a quello che le è stato fatto vedere nelle ultime puntate Antonella Elia ha deciso di lasciare l’uomo, dubita della sua fedeltà ma soprattutto della sua sincerità.

“Ho deciso di lasciare Pietro. Per sicurezza lo lascio, poi si vedrà. Quando esco rifletto”. Queste le parole di Antonella Elia, pensieri che lasciano spazio a dubbi e incertezze che la showgirl potrà chiarire e sciogliere solo quando sarà uscita.

Grande Fratello Vip, Carlo delle Piane irritato a Mattino 5, minaccia Federica Panicucci

Invitato a Mattino 5 per parlare delle ultime dichiarazioni di Antonella Elia, Carlo delle Piane si è mostrato decisamente irritato e indisponente anche verso la conduttrice che si è sentita anche minacciata dall’uomo. Ad uno degli ospiti del programma che lo contestava Pietro ha inveito: “Se la trasmissione deve andare avanti così, mi alzo e me ne vado. Ho difficoltà così, siccome sono educato e non mi voglio arrabbiare questa mattina”.

Ovviamente Federica Panicucci è intervenuta a calmare gli animi invitando Carlo a rispettare i suoi ospiti: “Le minacce non piacciono, non mi piace che un ospite mi dica ‘mi alzo e me ne vado’. Non mi sembra che siano stati ineducati, io sono vigile su questa cosa”. Calmato, il fidanzato dell’Elia ha rivelato d’essere stanco di tutto questo circo mediatico, quando Antonella uscirà dalla casa potranno chiarire tutto: “Conoscendo Antonella, non ci lasceremo né da parte mia né da parte sua in tv. Secondo me è una richiesta di aiuto, una provocazione perché vorrebbe che tornassi nella Casa”.