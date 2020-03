Grande Fratello Vip, Paola di Benedetto: “Perdono il tradimento se…”

Nella casa del Grande Fratello Vip non ci sono solo liti e contrasti ma anche tanti momenti di relax e confidenze soprattutto femminili. Non a caso le donne riescono, più che gli uomini, a ritagliarsi tra i vari impegni quotidiani programmati dalla redazione del Grande Fratello qualche incontro dove confidarsi e conoscersi meglio.

In queste ore Paola di Benedetto, che è all’interno della casa di Cinecittà sin dall’inizio, è tornata a parlare di tradimento insinuando ancora una volta che la crisi avuta la scorsa estate con Federico Rossi sia stata causata proprio dall’infedeltà del cantante. Paola ha rivelato a Sara Soldati e Asia Valente che per capire cosa si prova dopo un tradimento bisogna viverlo e analizzare l’entità del tipo d’infedeltà:

“No mia cara, io non sono così, non me ne frega niente delle vendette. Poi dipende sempre dall’entità del tradimento e da una serie di cose. Ho visto delle situazioni che non avrei mai pensato, ma ho perdonato. È un discorso complesso, bisogna trovarcisi e bisogna capire il perché…”

Grande Fratello Vip, Paola di Benedetto è stata tradita da Federico?

La passione e il coinvolgimento con cui Paola di Benedetto ha cercato di spiegare il perchè potrebbe giustificare un tradimento fanno intuire che probabilmente lo ha subito, e nonostante tutto, oggi lo ha anche superato.

L’ex madre natura condanna l’atteggiamento sbagliato di chi tradisce ma è convinta che se la coppia è solida tutto, insieme, si può superare: “Certo il tradimento va condannato, non bisogna perdonare e basta in nome dell’amore, se uno ti manca di rispetto va mandato a fan***o e basta.”