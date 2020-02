Grande Fratello Vip, prevista una nuova concorrente

Soffia vento di novità nella casa del Grande Fratello Vip, nonostante alcune polemiche e le varie contestazioni sia all’interno che all’esterno della casa di Cinecittà il pubblico si dimostra affezionato al reality partecipando in modo attivo anche attraverso i social con continui commenti e opinioni.

Nell’ultima puntata Alfonso Signorini ha annunciato che probabilmente un nuovo concorrente entrerà nella casa, un’entrata prevista dal regolamento che legittima la possibilità che nuove persone facciano ingresso nel reality già iniziato.

E’ successo per Serena Enardu che nonostante il pubblico si sia dichiarato contrario alla sua entrata la produzione del Grande Fratello l’ha comunque autorizzata a diventare una concorrente ufficiale e questo solo per accentrare l’attenzione del pubblico sulla sua storia con Pago.

Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti è la nuova concorrente

Photocredit Patrizia Rossetti Tv Verissimo

La nuova concorrente è Patrizia Rossetti volto noto di Mediaset in particolare di rete 4, lavora in tv dal 1983 anno in cui debuttò in Rai per poi passare alla tv privata. A rivelare la notizia il sito 361 Magazine molto vicino e accreditato dallo stesso Alfonso Signorini.

Il ruolo che Patrizia avrà nella casa è ancora incerto, la sua sarà sicuramente una posizione mediatrice tra i vari concorrenti. La Rossetti è esperta di dinamiche televisive, e nella sua carriera si è cimentata in vari ruoli anche se negli ultimi anni il suo lavoro in tv si è molto ridimensionato è sempre riuscita a conquistare il pubblico con la sua educazione e il suo sorriso contagioso.

Chissà se la nuova inquilina riuscirà a mediare gli animi che negli ultimi giorni si sono accesi all’interno della casa. Non resta che scoprirlo seguendo tutte le novità che stanno travolgendo il programma.