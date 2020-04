Grande Fratello Vip, Sossio Aruta vs Teresanna scontro (quasi) fisico

La vigilia della semifinale del Grande Fratello Vip non si annuncia tranquilla, gli inquilini che questa sera saranno sottoposti ad una tripla eliminazione, hanno manifestato in questi giorni un certo disagio oltre che un intolleranza ad andare avanti saturi di un costrizione che va avanti da Gennaio.

Protagonisti in queste ore di una accesa lite Sossio Aruta e Teresanna Pugliese, tra i due non c’è proprio feeling e nonostante si sforzino ad andare d’accordo i motivi per litigare sono sempre all’ordine del giorno. I due gieffini hanno litigato in modo davvero vivace tanto che sono arrivati quasi allo scontro fisico evitato solo dall’intervento degli altri inquilini che li hanno separati cercando di placare gli animi.

Il motivo della lite è legato al fatto che Teresanna non tollera alcuni modi decisamente maleducati del cavaliere, che nonostante non la saluti neanche mangia facendo finta di niente le cose che lei prepara. Attaccato dall’ex tronista Sossio ha ritenuto opportuno difendersi dalle parole offensive che Teresanna le ha rivolto.

Grande Fratello Vip, Teresanna: “Sossio sei un cane…”

Teresanna ha offeso in modo violento Sossio, dandogli anche del cane: “Visto che tu la mattina non dai ne il buongiorno e il buonasera questo piatto non ti è dovuto. Se non mi saluti allora non deridermi! Con te ho giocato all’inizio, poi ho visto che sei un cane e che non consideri le persone e non voglio giocare più”. La situazione è degenerata quando Sossio ha risposto all’ex tronista: “Modera i termini perché cane sarà quello che sta con te!”. Un momento di televisione che sicuramente segnerà la storia del reality: di certo Alfonso Signorini non lascerà che l’episodio passi inosservato!