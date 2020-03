Grande Fratello Vip, Valeria Marini allo stremo: la decisione presa dalla showgirl

Ore pesanti e al limite del civile quelle che stanno trascorrendo i vip all’interno della casa del Grande Fratello, il buon umore delle prime settimane comincia a vacillare e la convivenza forzata tra gli inquilini non è più qualcosa di cui sorridere.

Protagoniste quotidiane di continue liti sono Valeria Marini e Antonella Elia che non smettono di offendersi e umiliarsi, continuano a non rispettarsi e questo sta portando l’ex showgirl del Bagaglino a deporre le armi, Valeria è stanca dei continui e inutili attacchi di Antonella e vorrebbe lasciare la casa.

In una recente conversazione la Marini ha rivelato a Fernanda Lessa, anche lei poco empatica con l’Elia, d’essere arrivata al limite della sopportazione, vuole andare via non può più continuare questo tipo di convivenza: “Non ce la faccio, questa aggressione mi umilia molto. A me non sta bene, c’è un limite a tutto! Mi mettete in nomination e me ne vado: punto! O esce la verità, cioè che questa perseguita tutti, in primis me, oppure io me ne vado! Io me ne vado! Sai che amo Alfonso, amo il suo programma e i suoi autori, però gli do un aut aut”.

Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa: “Salvano sempre lei”

Fernanda Lessa ha tentato di rincuorare Valeria Marini, confidandola che probabilmente Antonella è stata fatta entrare nella casa del Grande Fratello Vip apposta per infastidire, è successo anche a lei quando è stata accusata di stregoneria nei suoi confronti: “Io ci sono passata, prima che entrassi tu, fanno sempre in modo che lei si salvi”. Non resta che attendere e vedere che tipo di comportamento avrà Alfonso Signorini nei confronti di colei che in molti sostengono essere la sua protetta.