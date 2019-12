Grande Fratello Vip, Wanda Nara opinionista esperta del reality

Wanda Nara parla per la prima volta della sua passione per i reality, in particolare confessa al settimanale Chi di seguire tutte l’edizioni del Grande Fratello da quello spagnolo a quello argentino fino a quello italiano ed è per questo che essere stata scelta come opinionista nell’edizione made in Italy accanto a Pupo e Alfonso Signorini è l’occasione giusta per farsi conoscere meglio dal grande pubblico.

Attualmente alla conduzione di Tiki Taka a manager del marito il giocatore Mauro Icardi Wanda ha confessato al magazine di non aver mai avute tate ad aiutarla con i figli:” Tate? Io le tate non so che cosa siano, mai avute. Sul serio, sennò i figli che li ho fatti a fare? Me li cresco io e ci sono sempre io. Certo, vedo che è una cosa che, in effetti, scatena stupore negli altri. A casa mia sono sempre quella che dorme di meno: l’ultima ad andare a letto, la prima a svegliarmi. Alle sei. Lo faccio per preparare la prima colazione. Poi li vesto, li cambio, li risveglio se serve (: sono ancora abbastanza giovane, credo, ma sono molto organizzata. Devo esserlo, sono cinque…“

Wanda Nara: “Ho sempre avuto un forte desiderio di maternità”

Wanda Nara ha poi parlato del suo essere madre, ricorda d’aver avuto sempre un forte desiderio di maternità tanto che quando è nato il suo primo figlio Valentino aveva solo 21 anni ma sapeva già come gestirsi: “Certo, quando è nato il mio Valentino avevo solo 21 anni, non ero così ferrata sul tema, però ho sempre avuto questo forte desiderio di maternità e con il tempo ho imparato anche a gestire le situazioni. E a godermi i miei bambini… Io mi sono goduta tutta la loro prima infanzia, la vita con i bebè, le prime pappe. Andavo negli alberghi con il frullatore, cantavo le ninne ovunque, sembravo un po’ una matta. Mauro è come me: quando c’è vuole sempre stare in famiglia. Poi, sì, alla fine, alle otto di sera sono tutti a letto.”

Wanda ammette inoltre che nella sua organizzazione quotidiana della famiglia non gli manca il momento in cui stare con il marito:” E io e lui abbiamo un po’ di tempo per parlare e per stare fra di noi. Certo, quest’anno che Mauro è a Parigi è dura perché lui è il mio partner anche nella gestione familiare, mi dà una mano grossissima: è unico”